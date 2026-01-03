Yessica Quintero, venezolana y concejala del PP de Jerez: "Somos optimistas y estamos expectantes tras la acción de Estados Unidos y la detención de Maduro"

Yessika Quintero, delegada de Recursos Humanos e Inclusión Social del Ayuntamiento de Jerez, lleva desde la madrugada de este sábado pegada al teléfono. Ella es venezolana, aunque lleva años sin poder pisar su país, donde reside su padre y varios familiares, dado que está el la "lista" de opositores al régimen primero de Hugo Chávez y ahora de Nicolás Maduro.

Forma parte de la comunidad venezolana que reside en Jerez y que se mantiene en contacto a través de un grupo de whatsapp que empezó a 'echar humo' a las cuatro de la mañana cuando se recibieron los primeros mensajes avisando de que se estaban oyendo vuelos de aviones y algunas explosiones en Caracas, la capital del país iberoamericano. Ella ya ha podido hablar con sus familiares, quienes, por precaución y miedo a posibles represiones, solo le han transmitido que "están bien" y que, por ahora, las calles de las principales ciudades están tranquilas.

La edil no duda en mostrar su respaldo a la acción realizada por Estados Unidos que ha propiciado, por el momento, la detención de Nicolás Maduro y de su esposa. "Estamos contentos y pensamos que será positivo para Venezuela", sentencia. En este sentido, la edil popular asegura que la comunidad venezolana en Jerez se encuentra "atenta y expectante" ante lo que pueda ocurrir, puesto que aún hay demasiada incertidumbre. Eso sí, afirma que "somos optimistas y tenemos fe en la acción realizada por Trump".

De hecho, confía en que esta intervención propicie la celebración de unas elecciones "libres" en su país que devuelvan "la democracia a Venezuela". No obstante, se muestra cauta dado que se desconoce qué ocurrirá con el resto de dirigentes chavistas como Delcy Rodríguez (vicepresidenta), Vladimir Padrino López (ministro de Defensa), Diosdado Cabello (ministro de Interior y "verdadera cabeza pensante" del régimen, según la edil jerezana) o de algunos gobernadores como Freddy Bernal. No obstante, no duda en agradecer la intervención realizada por Estados Unidos confiando en que sea positiva para el país. "Ya hizo lo mismo en Panamá para derrocar a Noriega y ahora es uno de los países más desarrollados de América", alega.

Quitero vive en España, concretamente en Jerez, desde hace casi 20 años cuando vino al país a estudiar. Ya tiene desde hace años su vida asentada en Jerez —de hecho cuenta con la doble nacionalidad—, pero es cierto que no ha podido regresar a su país puesto que hace tiempo fue incluida en la llamada 'Lista Tascón', en la que se enumeran los opositores al 'chavismo' y a los que se les retiró el pasaporte y la posibilidad de renovar su documento nacional de identidad.

Pelayo: "Maduro secuestró las urnas y a su pueblo"

La alcaldesa de Jerez y presidenta de la FEMP (Federación Española de Municipios y Provincias), María José García-Pelayo, mostró su confianza en que Venezuela viva ahora una "transición democrática" y mostrando abiertamente su respaldo a dos de los principales líderes de la oposición chavista, Edmundo González y María Corina Machado.

A través de redes sociales, la regidora jerezana señaló: "Desde Jerez seguimos con atención lo que ocurre en Venezuela. Maduro secuestró las urnas y a su pueblo: represión, hambre y éxodo. Jerez está con los venezolanos que reclaman libertad y futuro". Por ello, sentenció señalando: "Solo la democracia traerá paz".