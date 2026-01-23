Pelayo aún lamenta la marcha "brutal y dañina" de Ryanair del Aeropuerto de Jerez

Un avión de Ryanair despegando del Aeropuerto de Jerez en una imagen de archivo.

La alcaldesa de Jerez, María José García-Pelayo, ha valorado de forma positiva el anuncio de la aerolínea Vueling de ampliar sus operaciones en el aeropuerto jerezano este verano de 2026, aunque lamentando la pérdida de Ryanair, que ha sido "brutal y dañina" para toda la ciudad.

Pelayo declaró antes de asistir a un acto de Oxfam Intermón en el Campus de la UCA en La Asunción, que "yo quiero que lleguen, que aterricen --aviones--, que se queden en el Aeropuerto de Jerez, pero lo que consiste esto también es no ir perdiendo por otro lado aerolíneas", argumentó la regidora popular.

"Evidentemente nos alegran el aumento de plazas ofertadas en Jerez por Vueling"

Tal y como ha señalado, "toda noticia que sea positiva, evidentemente nos alegra", reiterando que "no consiste en tener más pero perder por otro lado, porque al final el balance sigue siendo el mismo", en referencia a ese aumento de 500.000 asientos adicionales este verano de Vueling y la marcha de Ryanair del aeropuerto de La Parra anunciada el año pasado para este 2026.

Ante la partida de la aerolínea irlandesa, García-Pelayo ha advertido que esto ha afectado a "una serie de ayuntamientos españoles" que "podríamos decir de segunda categoría", entre los que se encuentra Jerez.

Es por eso que desde la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), presidida por la alcaldesa de Jerez, se va a promover una reunión con los alcaldes y alcaldesas de esas ciudades afectadas por la pérdida de Ryanair para "tomar decisiones".

Una reunión que "incluso ha pedido el director general" de esta aerolínea, como ha señalado García-Pelayo.