"Pelayo no puede ser creíble en su rechazo a la ZGAT en Jerez mientras no se lo exija a Moreno Bonilla y este lo firme"

Tras conocerse que el gobierno municipal ha presentado ante el TSJA un escrito solicitando, de forma inminente, la ejecución provisional de la sentencia del 18 de febrero que anulaba la Zona de Gran Afluencia Turística (ZGAT), desde Adelante "valoran este paso —aunque consideran que se debía haber dado antes—, pero lo que realmente toca ahora es que Pelayo asegure con hechos que Moreno Bonilla no va a volver a imponer la ZGAT en Jerez, tal como estaba establecida antes de la sentencia del TSJA que la anuló".

Desde la formación señalan que "por mucho que el gobierno municipal y la alcaldesa Pelayo reiteren su apoyo a las trabajadoras y trabajadores de las grandes superficies, así como al pequeño comercio, y hayan solicitado que el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía lleve a cabo la ejecución provisional de la sentencia, esto no deja de ser un parche". "La potestad de fijar la ZGAT en el municipio recae en la Junta de Andalucía, en manos del Partido Popular", declara el portavoz de Adelante Andalucía, Carlos Fernández.

Para Adelante Jerez, "la mejor manera de que las plantillas de los comercios respiren tranquilas es asegurándoles que no se va a volver a implantar la ZGAT, ya que son la parte verdaderamente afectada. Los horarios y días festivos fijados suponen para ellas y ellos peores condiciones laborales, dificultando la conciliación familiar". De hecho, "existe un grupo de trabajadores del centro comercial Área Sur, en Jerez, que ya ha anunciado posibles movilizaciones por las aperturas previstas en domingos y festivos, a pesar de que la ZGAT haya sido anulada".

"No puede el gobierno municipal decir que ‘apoya a los trabajadores de las grandes superficies, así como al pequeño comercio’ y, al mismo tiempo, confiar únicamente en que el TSJA ejecute la sentencia antes de Semana Santa, como si no tuviera en sus manos exigir a Moreno Bonilla que dé marcha atrás definitivamente", afirma Fernández.

Por eso, desde Adelante Andalucía le piden a la alcaldesa que "se reúna con Moreno Bonilla y anuncien que la ZGAT no se volverá a implantar en Jerez tal como estaba antes de la sentencia; una vez dado cumplimiento a lo aprobado en el pleno ordinario de febrero y, tras solicitar a la Consejería de Trabajo, Empresa y Empleo Autónomo de la Junta de Andalucía la nueva delimitación de la Zona de Gran Afluencia Turística restringida al centro histórico durante Semana Santa y al conjunto del municipio únicamente durante el Gran Premio de Motociclismo de España, sin más demoras".