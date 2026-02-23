La peña Sevillistas en Xerez regala ilusión en El Rocío a niños del Hospital de Jerez

Un grupo de niños del Hospital Universitario de Jerez y del Virgen del Rocío de Sevilla ha disfrutado este pasado sábado de una experiencia que difícilmente olvidarán. De la mano de la peña Sevillistas en Xerez y de las asociaciones 'Por una sonrisa' y ANDEX han visitado la aldea de El Rocío y han tenido la oportunidad de venerar a la Virgen en su ermita y disfrutar en el Parque Nacional Doñana.

La emotiva y bonita jornada de convivencia la han podido llevar a cabo gracias al respaldo de la Hermandad del Rocío de Sanlúcar, la Matriz de Almonte, Solera Motor y la empresa Doñana Nature y Doñana Reservas.

Los pequeños tuvieron un gran gesto con la Hermandad Matriz y le hicieron entrega de una medalla del Ángel de la Guarda, así como distintos ramos de flores. La medalla la lucirá el niño de la Virgen del Rocío en la próxima romería el 25 de mayo.

Los integrantes de la peña, en especial Antonio Zurita, siempre volcado y comprometido con la labor social de su agrupación, quieren “dar las gracias por ayudarnos y colaborar con esta experiencia tan bonita que hemos disfrutado a la Hermandad Matriz de Almonte, que permitió que nuestros niños pasaran por el manto de la virgen para que nunca los suelte y les de esa fuerza que tanta falta hace, a la casa de Hermandad de Sanlúcar de Barrameda y a Rafael y Rocío por abrirnos sus puertas y hacernos más fácil la visita. Y gracias a Raúl y Caridad por un año más acompañarnos. Nos quedamos con recuerdos muy bonitos. Volveremos pronto”.

Creada en 2015, esta peña de sevillistas jerezanos lleva más de una década colaborando con el Ayuntamiento, con el Área de Oncología Infantil del Hospital de Jerez, Cáritas y la Residencia de las Hermanas de la Cruz.