Pepa Caro presenta en Jerez 'La niña de los zapatos rotos'

La librería La Luna Nueva de Jerez albergará este miércoles, 12 de marzo, a las 19,30 horas, la presentación del libro 'La niña de los zapatos rotos', de Pepa Caro, que contará cin la introducción del escritor Pedro Sevilla.

"Estas memorias de infancia no son una autobiografía. He querido ver desde lo alto, aupada en el tiempo de una edad adulta, el paisaje de mi niñez, que ya apenas existe, en una versión a veces más poética que novelada. Una parte de cada vida, por insignificante que parezca, se convierte en estampas fragmentarias de un pasado que se amontona sin orden en nuestra memoria, ese mundo interior enciende su luz ante cualquier motivo que lo despierta de su letargo. He querido dar voz a la mudez en la que se desenvuelven los años ya idos, mi visión y mi testimonio han encontrado complicidad con el lenguaje para rememorar las secuencias de una casa, una familia, un pueblo y la gente que lo habitó", cuenta la autora.

"Mi primer pensamiento -añade- fue para mis hijos, cultivar despacio la cosecha de mi memoria, ir añadiéndole capítulos para que ellos algún día supieran más de su pueblo, sus gentes, de la familia… y, sin prisas, fue emergiendo esa niña que siempre tenía los zapatos rotos, que tenía una perra, que jugaba en el barranco frente a su casa, que recuerda la escuela, el cine, las leyendas piadosas, los bares, y aquellas mujeres que siempre me parecían mayores, susurrándose confidencias, tan cálidas, tan en sus asuntos, tan importantes en la historia y tan olvidadas siempre".