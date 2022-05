Cómo recuperar la palabra

Un día, Pepe Soto, que se llama a sí mismo "liante’" porque es un incansable organizador de actos a favor de la Asociación Española Contra el Cáncer (AECC), se encontró al actor y flamencólogo Pepe Marín. Sin anestesia, le invitó a que colaborara de alguna manera con la asociación. Lo que Soto no esperaba es que Marín ya tuviera en la cabeza su propuesta, planeada junto al también actor Nicolás Montoya. Se referían a ‘Versos para dos voces’, que enseguida conquistó a Soto. Además, estaban dispuestos a llevarla a escena a favor de la AECC.

De esta forma, el próximo día 21 de mayo, a las 20,30 horas, en la Sala Compañía, se darán la mano en ‘Versos para dos voces’ un ‘boquerón’ de Málaga con la raíz de una cepa de Jerez (Pepe Marín) y un jerezano ‘entreverao’ del barrio de Santiago (Nicolás Montoya), a los que se unirá el violín de Dairo Montaño. Una lectura teatralizada de poesía, ideas, pensamientos e ilusiones.

Emoción, poesía y solidaridad se funden en esta propuesta que nació en su día con la plena intención de recuperar la lectura, la poesía de una forma tranquila e intimista. “El espectáculo se ha montado en base a eso, a que a partir de textos narrativos de numerosos autores, la mayoría afines a Andalucía, la copla, la palabra y al cante jondo, se relacionen con un momento actual de paz y solidaridad. Pero, sobre todo, recuperar la palabra”, cuenta Montoya.

‘Versos para dos voces’ se planteará de una forma teatralizada, con un violinista, los dos actores y una proyección con las imágenes de autores como Manuel Machado, Antonio Machado, Rafael Alberti, Lorca, José María Pemán, Bécquer, Santa Teresa de Jesús, Francisco de Quevedo, Pablo Neruda, Juan Ramón Jiménez. Gloria Fuertes, Emilia Pardo Bazán... La iluminación y el sonido estarán de la mano de Sergio Monje, de Tras el Trapo.

La obra comenzará con las palabras cante y copla, que luego se irá dirigiendo hacia la palabra hecha amor, la fuerza de la palabra, de cómo el ser humano es capaz de hacer sentir a través de la poesía... “Queremos –añaden– ir también hacia el mundo de los jóvenes, que muchos de ellos no tienen el hábito de la lectura. Todo lo que ellos sientan el día de la representación luego se lo pueden llevar a casa para leer o comprar poesía”.

Pepe Marín, que se acerca a los 86 años, reconoce que, a estas alturas, se siente nervioso ante esta propuesta. “Y me acuerdo de Juan Peña ‘El Lebrijano’, que cada vez que iba a entrar en el escenario decía (con perdón, subraya) "¡Que me cago!" (ríe). Ahora, las cosas me cuestan más, como es de entender, pero lo que no quiero es quedarme mano sobre mano en el sofá, viendo la tele. Yo lo que quiero es tomar parte activa. Necesito moverme y por eso llamé a Nicolás para hacer algo conjunto, y enseguida accedió”.

Ya fue todo trabajar y seleccionar textos para ‘Versos para dos voces’. “Y entre los tres hemos formado este trípode para que esta función solidaria salga adelante. Y esperamos sea un éxito, no por lo que vayamos a decir, sino por lo que significa, dónde va, lo que queremos hacer y por el trabajo que hacen personas como Pepe de trabajar por los demás. Si nosotros podemos aportar un granito de arena, pues nos sentimos inmensamente felices”. Pepe Soto agradece a Marín y Montoya su implicación, a Pedro Carabante la cesión de la obra que ilustra el cartel y al Ayuntamiento, su colaboración. Las entradas, a 5 euros, para ‘Versos para dos voces’ se pueden adquirir en MalaMúsica, La Moderna, Abrines Música y en la sede de la AECC (calle Cádiz). También habrá una fila cero: ES33 0049 1302 2227 1009 3139.

Muchos granitos de arena que hacen una montaña de solidaridad.