Más de 300 personas respaldan la marcha hacia Mesas de Asta

Más de 300 personas acudieron este domingo a la marcha a pie hasta Mesas de Asta, organizada por la Plataforma Ciudadana Por Asta Regia. Una actividad lúdica a la que asistieron representantes del Ayuntamiento jerezano, como el delegado de Cultura, Francisco Camas; y de grupos municipales como el popular Antonio Saldaña, Jesús García, de Ciudadanos; y Raúl Ruiz-Berdejo, de IU, entre otros. También acudió el alcalde de Trebujena, Jorge David Rodríguez, y miembros del gobierno de Lebrija, como el delegado de Cultura, José Delgado.

Ciudadanos de todas las edades, de Mesas de Asta, Jerez, Trebujena... se sumaron a esta iniciativa que reivindica que Asta pase a ser de titularidad pública y pertenezca a todos, que sea excavada y que Asta sea puesta en valor.

Una vez en Mesas de Asta, se leyeron una serie de manifiestos “muy emotivos” por parte del presidente de la Plataforma, José Ruiz Mata; y del también miembro de la asociación Juan Luis Torreño. “Las fuentes historiográficas, los hallazgos arqueológicos, así como un gran número de historiadores e investigadores corroboran que en la actual Mesas de Asta se encuentra una parte muy importante de nuestra historia. Lo constatan las diferentes culturas que han dejado sus huellas, como la tartésica, turdetana, romana o andalusí”. “Sorprendentemente, durante todos estos años, uno de los yacimientos no excavados más importantes de Andalucía, de España y de Europa, una ciudad cuya extensión fue similar a la que hoy ocupa el casco histórico de Jerez, ha estado olvidado por administraciones de todo ámbito, color y signo político. O no han querido mirar o no han sabido ver, o a lo mejor es que simplemente la magnitud de este yacimiento los ha acobardado. ¡¡¡Ahora es el momento de demostrar vuestra valentía!!!!”, alentaba el manifiesto a los presentes.

Desde la Plataforma recordaban que la puesta en valor de Asta Regia “sería un revulsivo cultural, social y económico por cuanto esta ciudad es clave para entender la historia del Bajo Guadalquivir a lo largo de dos milenios”.

A este respecto, la delegada territorial de Cultura y Patrimonio Histórico de la Junta de Andalucía en Cádiz, Mercedes Colombo, anunció días atrás que “la Junta de Andalucía apuesta, por primera vez, por el yacimiento de Asta Regia, en Jerez, donde nunca antes se había destinado dinero alguno y este gobierno ya tiene prevista una partida para dedicarla a poner en valor con la adquisición de parte de los terrenos”. Con ello, prosigue la delegada territorial, “se continúa con el apoyo a este proyecto que ya se inició hace unos meses con la adjudicación a la Universidad de Cádiz del proyecto de georradar”. Igualmente, se ha referido a los molinos de La Corta, también en Jerez, para los que se prevén 952.084 euros para su puesta en valor, “en un proyecto por el que este Gobierno andaluz ha apostado con firmeza desde su descubrimiento, hace dos años”.