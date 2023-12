Crisis, ansiedad y miedo, los efectos negativos de los petardos en las personas con autismo

Todos los años por estas fechas hay muchas familias que ya temen los días grandes de la Navidad. El uso indiscriminado de petardos y fuegos artificiales se ha convertido en una auténtica pesadilla para muchas personas y animales, que sufren, sin poder controlarlo, del ruido y de la incertidumbre.

Uno de los colectivos más sensibles a los petardos y fuegos artificiales es el de las personas con trastorno del espectro del autismo (TEA). La responsable de los Servicios de Apoyo Psicológico y Diagnóstico de Autismo Cádiz, Beatriz Mota, explica que el autismo afecta de forma diferente a cada persona, pero se caracteriza en general por la dificultad para procesar la información del entorno, ya sea auditiva, visual o táctil.

"Estamos hablando de un colectivo con gran variabilidad, no podemos decir que a todos les afecta por igual, pero sí hablamos de que hay una percepción diferente de los estímulos, de forma que perciben el ruido de forma más intensa", subraya Mota.

Pero ya no es sólo la intensidad del ruido, sino que también hay que poner énfasis en la intolerancia a la incertidumbre: "Cuando los fuegos artificiales están restringidos a un espacio concreto y a un momento concreto (se sabe cuándo empiezan y cuándo terminan), las personas tienen herramientas para gestionarlo, como alejarse del lugar u otros medios físicos. Pero cuando se salen de ahí, no está controlado su uso, sí que puede llevar a niños y personas adultas a tener importantes problemas, con crisis, ansiedad y miedo".

"Se debe regular el material pirotécnico, sobre todo de cara al ciudadano y evitar estar paseando y que salte un petardo cerca. Hay que sensibilizar a la sociedad porque hay personas que sufren mucho. No es que no les gusten los petardos, hablamos de un tema que es incontrolable, como el dolor o la sensación de miedo. Eso no lo pueden controlar", subraya Mota.

En este sentido, desde Autismo Cádiz remarcan que una de las medidas a tomar es regular el uso de material pirotécnico por parte de los ciudadanos, haciendo cumplir la normativa municipal. Asimismo, piden limitar los decibelios de los fuegos artificiales, permitiendo un mayor disfrute por parte de todas las personas.

Subrayan la importancia de cumplir con los horarios previstos cuando son actos públicos, de manera que se puedan anticipar el inicio, así como el tiempo de duración de los mismos (añadiendo unos minutos de más para evitar imprevistos). Mota añade que es necesaria la difusión pública de estos actos para que las personas tengan control del tiempo y se puedan anticipar a estos fuegos.

En última instancia, y cuando ni la sensibilización y el cumplimiento de la normativa se cumpla, desde la Asociación reclama sancionar a quien haga mal uso de la pirotecnia.