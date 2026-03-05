El primer vuelo semanal entre Suiza y Jerez llegará el próximo 7 de abril 

La provincia de Cádiz recuperará este año la conexión aérea directa con Suiza gracias a la labor de intermediación y apoyo institucional del Patronato Provincial de Turismo de la Diputación de Cádiz. El turoperador Belpmoos Reisen habilitará un vuelo directo entre Berna y Jerez de la Frontera durante el otoño y, como novedad, también en primavera.

Así lo ha confirmado la directora técnica del Patronato Provincial de Turismo, Miriam Carrión, en el marco de una reunión celebrada en la ITB de Berlín con la agencia W2M, entidad que representa en España los intereses de Belpmoos Reisen.

El primer vuelo de esta conexión semanal entre Suiza y el destino Cádiz llegará el próximo 7 de abril al aeropuerto de Jerez de la Frontera, siendo recibido todo el pasaje por la agencia receptiva en destino W2M. Las personas integrantes del grupo que inaugura esta operativa visitarán el territorio gaditano con motivo del inicio de la programación. De esta forma, la primera tanda de vuelos se realizarán entre el 7 de abril y el 26 de mayo con una conexión semanal (los martes). Mientras, la segunda estará entre el 8 de septiembre y el 13 de octubre.

Con ocasión de esta llegada, el Patronato ha diseñado un programa específico en el que personal directivo del turoperador, así como representantes de la aerolínea Chair Airlines y de la agencia receptiva W2M podrán conocer de primera mano los principales recursos y atractivos turísticos del territorio, así como degustar productos representativos de la gastronomía gaditana y profundizar en su patrimonio histórico y cultural.

La operativa se interrumpió de manera puntual en 2025. En 2026 se recupera la conexión aérea directa y operada al completo por agentes de turismo entre Suiza y la provincia, con la novedad de que se desarrollará tanto en otoño, con mayores frecuencias, como por primera vez en primavera. Esta programación contribuye a la desestacionalización de la demanda turística, reforzando la conectividad internacional del aeropuerto de Jerez como infraestructura estratégica de entrada al destino.

El mercado suizo se caracteriza por estancias medias prolongadas y un elevado nivel de gasto, lo que lo convierte en un segmento de alto valor añadido para la industria turística provincial. La recuperación de esta conexión consolida la estrategia de diversificación de mercados emisores y fortalece el posicionamiento internacional del destino Cádiz.