'Cuando la tarde ya es noche', del pintor José Carlos Naranjo, llega a Jerez

La exposición de pintura al óleo 'Cuando la tarde ya es noche', de José Carlos Naranjo Bernal, abre este viernes, 19 de abril, a las 20,30 horas, sus puertas al público en la Sala Pescadería Vieja.

Naranjo, artista natural de Villamartín, es un joven creador con una sólida formación y reconocido prestigio. En cuanto a su formación, Naranjo es licenciado en Bellas Artes por la Universidad Santa Isabel de Hungría de Sevilla, en la especialidad de pintura. Además ha complementado su formación con un Master en Arte: Idea y Producción, y ha realizado talleres de creación de la mano de importantes artistas como Chema Cobos y Antonio López.

En cuanto a su historial artístico, cabe mencionar la obtención en el año 2011 del Premio BMW de Pintura, uno de los grandes en España. Asimismo obtuvo el Figurativas´11 de Barcelona, además del primer premio en el Griffin Art Prize Iberia de Londres y el del Club del Arte Paul Ricard, en Sevilla.

Su obra forma parte de colecciones como CAC Málaga, UNIA Universidad Internacional de Andalucía, BMW Ibérica, Paul Ricard, MEAM de Barcelona, Museo Alcalá de Guadaira y colecciones privadas en España, Portugal, Estados Unidos y Reino Unido.

También es pintor asiduo de la galería Birimbao de Sevilla, y ha expuesto individualmente en la galería Yusto/Giner de Marbella así como en la Sala Rivadavia de la Diputación de Cádiz.

Según explica el propio artista sobre el grupo de pinturas que conforman 'Cuando la tarde ya es noche', "más allá de los aspectos formales en común de todas las pinturas, este bloque de trabajos no contiene una narrativa lineal en una sola dirección, más bien, se podría interpretar que hay muchas rutas. Debido al uso de la figura humana como protagonista que ahora se integra verdaderamente en la escena representada, nos encontramos ante una serie de pinturas que contienen historias que son el fruto de una cadena de casualidades con una estrecha relación con mi experiencia vital".

"De este modo considero que tengo una unión con los temas que se tratan, ya que de alguna manera he sido partícipe. Dando especial importancia a un periodo temporal que ya no volverá y a la distorsión de la imagen como referente. Por lo general uso la imagen como punto de partida para iniciar una pintura, no se trata de copiarla, más bien es una interpretación de la misma a través del medio pictórico. Para esta muestra he seleccionado una serie de imágenes que en su mayoría forman parte de mi entorno habitual en Villamartín, otras que han sido archivadas con anterioridad y algunas encontradas en internet".

La exposición está comisariada por Bernardo Palomo y permanecerá abierta al público hasta el 9 de junio, en horario de martes a viernes, de 10.30 a 13.30 y de 18 a 21 horas; sábados y domingos, de 10 a 13.45 horas, permaneciendo cerrada los lunes y festivos.