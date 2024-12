Pitingo celebrará en Jerez 20 años de 'Soulería'

Tío Pepe Festival vuelve a escribir un capítulo para el recuerdo con una nueva confirmación para el verano de 2025. El mestizaje de Pitingo, cuya propuesta musical aúna raíz e innovación, pondrá banda sonora a la noche del viernes 18 de julio en las bodegas jerezanas.

El internacional artista onubense vuelve a pisar los escenarios de todo el mundo para convertirlos una vez más en una esta y una celebración del arte en mayúsculas. En esta ocasión, y con una parada de excepción en Tío Pepe Festival 2025, lo hace para celebrar los 20 años del rompedor 'Soulería', el álbum que marcó un antes y un después por su insólita fusión entre el pop, el amenco, el soul y el gospel. En el concierto de Tío Pepe Festival 2025 Pitingo hará un recorrido por todos sus grandes éxitos. Lanzará así una mirada retrospectiva a su consolidada trayectoria al tiempo que habrá también lugar para la interpretación de algunas canciones inéditas, un repertorio a través del que seguir descubriendo el mensaje mestizo y trasatlántico de Pitingo, ovacionado en diversos escenarios internacionales. Para todo ello, el viernes 18 de julio contará con la complicidad y el abrazo de grandes artistas invitados. Gracias a la gran banda multicultural que le acompaña, y la inabarcable riqueza de ritmos, su potente directo lo hace único en el mundo. Las entradas pueden adquirirse en la página web de Veranea en la Bodega www.veraneaenlabodega.com.

La XI edición de Tío Pepe Festival pivota sobre una programación excepcional que reunirá un impresionante cartel en los escenarios del Patio de la Tonelería, a las 22:00 horas y la Bodega Las Copas, a las 22:15 horas, ofreciendo al público una experiencia memorable en el corazón de ambas bodegas. Con propuestas aún por desvelar, la XI edición del Tío Pepe Festival reúne un cartel musical excepcional en Jerez, destacando a Carlos Santana, uno de los mejores guitarristas del mundo; a la legendaria diva del sonido disco Gloria Gaynor; a la banda californiana que ha revolucionado el pop, The Beach Boys; a la banda estadounidense Train, Jethro Tull con su gira Las 7 Décadas, el espectáculo This is Michael con Lenny Jay y Jennifer Batten, y la celebración de los 40 años de Duncan Dhu con Mikel Erentxun. Ana Belén, Coque Malla, Pastora Soler, Maldita Nerea, Marina Reche y María José Llergo suman diversidad artística, desde el pop y el amenco contemporáneo hasta sonidos icónicos del rock español. Además, el amenco de raíz brillará en el ciclo Solera y Compás con guras como Territorio Jerez. El humor estará además presente con Aguilera, Mení y Manu Sánchez en Tío Pepe Comedy. Se consolida así el ciclo Veranea en la Bodega como una cita cultural y enoturística única.