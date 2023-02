El placer de tocar fondo

Nada más placentero que tocar fondo. Cuando el blog que escribía Javier Torreira (Javistone) cumplió 10 años, se le ocurrió hacer una recopilación de lo más destacado y publicarlo en papel con la colaboración de algunos amigos. "Aquello quedó muy bien y disfruté mucho, así que continué acompañado y pensamos en hacer un fanzine cada dos meses, en digital, y de forma gratuita, por amor al arte, porque nos encanta la música, el cine, la televisión... Y creamos 'Rock Bottom Magazine', por una canción de Ufo, algo así como una revista de tocar fondo de lo poco originales que éramos (ríe), por darle un nombre", cuenta Javier.

Poco a poco fueron desarrollando un estilo y, en todo este tiempo, no han cesado de hacer entrevistas, de contactar con músicos y artistas de todo el planeta, con gente tan dispar como Guadalupe Plata, Miguel Ríos, The Jim Jones Revue, Eric Oblander de Five Horse Johnson, etc. "Llevamos ya 33 números, casi 18.000 páginas. Y como nuestra generación todavía necesita sentir el papel, nos gusta, decidimos hacernos un auto homenaje anual con una revista-anuario".

El número 5 se presentará este viernes, 10 de febrero, a las 18,30 horas, en el bar Damajuana, con la presencia del editor, que estará acompañado por la periodista Ada Salas, el músico y escritor Juan Carlos León y la actuación de Guillermo Alvah. Habrá degustación de Cardenal Mendoza Nebulis (Bodegas Sánchez Romate).

Cinco años de revista y de un proyecto que, aunque es global, "pues yo soy jerezano y quería que se presentará aquí, donde se ha gestado. Quiero que se nos conozca en la zona igual que ya nos conocen en Madrid, Granada o Barcelona. Me hace ilusión porque además, yo, como cabeza visible del proyecto, quiero dar visibilidad a los buenos artistas de la provincia. Hay que apoyar la escena local".

Una nueva entrega que, en su línea, ha quedado muy bien, con artículos como un especial de Los Sopranos, entrevistas a numerosos grupos y artistas de jazz, blues, rock como Jodie Cash, directores de cine, etc. Una 'presentación en sociedad' de una revista que se puede adquirir en la Librería Agrícola de Jerez y en la web https://www.rockbottom.es/