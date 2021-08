Cuartillos continúa esperando el desarrollo de su plan especial

La pedanía de Cuartillos sigue pendiente de su ordenación urbanística y regularización. A pesar de que desde 2013 tiene aprobado su plan especial, el documento urbanístico con el que se pretende dar solución a este enclave rural situado a pie de la carretera de La Barca (A-2003), Junta de Andalucía y Ayuntamiento continúan sin ponerse de acuerdo en los siguientes pasos administrativos necesarios para poder acometer la urbanización de este núcleo y, por ende, la regularización de algunas fincas.

Este fue uno de los asuntos abordados durante una visita de la alcaldesa, Mamen Sánchez, a esta pedanía en la que estuvo acompañado por el delegado de Alcaldía, José Barriga. Tras el encuentro, y en relación con este asunto, el gobierno municipal se limitó a señalar en un comunicado que se ha conseguido que la Agencia de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía (Avra), un organismo dependiente de la Consejería de Fomento de la Junta, “se siente con el Ayuntamiento” para abordar la situación del plan especial.

Este documento se aprobó en 2013; sin embargo, tal y como ha denunciado desde hace años, tanto el delegado de Alcaldía como la formación a la que pertenece, Izquierda Unida, la administración autonómica y local se acusan mutuamente de paralizar los siguientes pasos administrativos para poder llevar a cabo la regularización del enclave rural. Buena parte de los suelos de este enclave son propiedad de la Junta de Andalucía, concretamente una vía pecuaria ya desafectada que está ocupada por unos 300 asentamientos desde hace años, según datos del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU). De hecho, esta situación fue elevada al Defensor del Pueblo Andaluz, que abrió un expediente a principios de años.

Esta situación ha provocado que haya vecinos que aún no hayan podido terminar de urbanizar sus calles y, en otros casos, regularizar la situación del suelo donde están construidas sus viviendas. No en vano, desde 2013 no ha habido ningún avance burocrático en este sentido.

Por otro lado, la alcaldesa aprovechó su visita a Cuartillos para visitar las obras que se están realizando con cargo al Programa de Fomento del Empleo Agrario (Pfea) y con fondos del Ayuntamiento. Así, en la calle Rocina de Cuartillos se está procediendo a su urbanización. Además, se está procediendo a la construcción de un nuevo parque infantil y de un circuito de aparatos para la práctica de ejercicios biosaludables. El presupuesto es de 140.000 euros y, según el Consistorio, ha generado 36 empleos.

Asimismo, se están haciendo arreglos en el colegio público Cuartillo.