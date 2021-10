"Nos planteamos la vida de una manera equivocada"

Hay fechas grabadas a fuego. Para Teresa Díaz es el 4 de julio de 2017. Lo que iba a ser una prueba rutinaria se convirtió en la ruptura de su vida: tenía cáncer de mama. "Todo fue muy inesperado, claro, nadie se espera tener nunca un cáncer. Una revisión en la que saltaron todas las alarmas. El 10 el agosto estaba ya en quirófano. Aceptar y digerirlo es duro y todavía me cuesta", explica. Empiezan entonces los miedos, miedos de todo tipo, "y el mundo se te derrumba. Aún estoy en tratamiento, del que me dicen los médicos que me quedan dos años. Es un tratamiento que te merma mucho físicamente, menopausia precoz, osteoporosis... un sinfín de cosas". En una mañana a Teresa se le cortó la vida. "Plaf, el antes y el después", recuerda.

Teresa tiene 52 años recién cumplidos y dos hijos, uno de 19 y otro de 13. "Entonces eran pequeños, el mayor entraba en la adolescencia y el pequeño era demasiado pequeño para afrontar este tipo de vivencias", cuenta. Cuando le diagnosticaron el cáncer, Teresa tenía un trabajo estable en el comercio y se planteó la reducción de jornada por maternidad. Se pasó a la mitad de horas y "resulta que cuando me aborda el cáncer, todo va en función de mi cotización. Tras 30 años de trabajo te ves desprotegida, el cáncer se lleva por delante todo. Y aunque mi familia ha sido mi apoyo fundamental, una se ve desprotegida", insiste. Teresa tiene una incapacidad revisable, "y cada año, cuando se va acercando la fecha, es una angustia total. Ya no creo que pueda volver al mismo puesto".

Fue en la sala del hospital de día, cuando le "enchufaban" la quimio, "cuando empecé a conocer la labor del voluntariado de la Asociación Española Contra el Cáncer (AECC), hasta que vino un dia la psicóloga. Yo también ahora intento ayudar en todo lo que pueda porque en su día también me ayudaron, y siguen porque todavía aún se me cae mucho la cabeza y a veces me la tiene que volver a levantar la psicóloga, que siempre está ahí". Teresa forma parte del voluntariado testimonial de la Asociación, pacientes formadas para contar sus testimonios de una manera adecuada para transmitirlo.

"Mi familia ha sido el pilar más importante. Si bien es cierto que tengo que hacerme la fuerte, con mis padres ya mayores, mis hijos, que no querría que pasaran por la situación que yo he pasado. Yo veía cómo me miraban... ay. Y mi madre, mi madre no lo ha superado. Ahora se cree que tengo 15 años, me sobreprotege todo el rato".

¿De qué manera mira ahora la vida? "Pues de otra forma. Sí, me he sentido protegida y cuidada por mi familia, pero no quieres hacerles daño ni que sufran por ti. Ellos han sido mi pilar, mis hijos.... Había días que no me podía levantar de la cama después de la quimioterapia y mi familia me apoyó, me respaldó. La vida te cambia tan brutal que encauzarla cuesta".

Ahora Teresa anda según el día, que es una montaña rusa de emociones. "Hoy he dejado los niños en el cole y me he venido a la playa, necesitaba respirar hondo". "Estamos tan equivocados al plantearnos la vida, enfocada en el trabajo, la casa, los colegios... que cuando se nos parte eso no sabes qué hacer. Ahora, aunque sea por esto, estoy haciendo lo que mi trabajo no me permitió durante muchos años, dedicarme más a mi familia, a los niños, y a mí, porque se necesita mucho tiempo en uno mismo para luego poder invertirlo en los demás si no, todo es un agotamiento. Hay más calidad ahora, a pesar de la enfermedad. Hay que dejar de enfocar la vida tanto en el exterior, en el reloj continuo. La vida sigue para todo el mundo y cuando se para, se para para ti. Yo iba todo el día corriendo y cuando caí mala, me dije, ¿y ahora qué va a ser de todo esto? Todo el mundo sigue adelante. A quien se le para es a ti. No es un acto egoísta, hay que pensar más en uno. Y se acabaron los largos plazos. No hay que esperar a hacer las cosas; no, hoy mismo, ya, como ir a la playa esta mañana".

19 de octubre, Día Mundial Contra el Cáncer de Mama

El día 19 de octubre se celebra el Día Mundial Contra el Cáncer de Mama y para conmemorarlo, la Asociación Española Contra el Cáncer (AECC) colocará mesas informativas en distintos puntos de la ciudad, en las que además de información sobre la prevención del cáncer de mama, se podrán adquirir productos de la Asociación cuyos beneficios irán destinados íntegramente a la lucha contra el cáncer. Estarán en el Gallo Azul y la calle Consistorio. Asimismo, el balcón del Ayuntamiento colgará a las 10 de la mañana el lazo rosa en la lucha contra el cáncer de mama. Además, comerciantes del centro han decorado sus escaparates con material rosa de la AECC y la creatividad de cada negocio.

Desde la AECC recuerdan que este año se continúa con el lema #Sacapecho, con el foco en 2021 por las mujeres más vulnerables frente al cáncer de mama, "porque todos somos iguales ante él pero no todos podemos afrontarlo de la misma manera partiendo de cuestiones económicas, sociales, personales... Hay mujeres a las que el diagnóstico de la enfermedad las convierte en más vulnerables, con trabajos más precarios, ingresos menos estables, a las que el diagnóstico va a repercutir de manera más negativa en su situación. O aquellas mujeres que son cuidadoras principales de menores o personas dependientes a su cargo, de forma que el diagnóstico también implica no poder afrontar el cáncer con las condiciones de calma o de priorizar su propia recuperación frente a tener que seguir manteniendo un rol de cuidados de terceros, que en mayor medida siguen afrontando las mujeres con respecto a los hombres". También influye la situación de soledad, la edad, no tener familia o allegados cerca, o la inmigración.

Los actos conmemorativos para celebrar el Día Mundial Contra el Cáncer de mama se distribuirán por las distintas localidades de la provincia como San Fernando, Sanlúcar de Barrameda o Cádiz, en las que también se encontrarán las citadas mesas informativas con los productos a beneficio de la Asociación Española Contra el Cáncer.

El cáncer de mama es el segundo en incidencia después del Cáncer Colorrectal y sólo en 2021 fueron diagnosticados 862 nuevos casos en la provincia de Cádiz. Para combatir la vulnerabilidad que genera el cáncer en las mujeres, la Asociación Española Contra el Cáncer pone a su disposición servicios de atención social que van desde orientación laboral y ayudas económicas a préstamos de material ortoprotésico.