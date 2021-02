La plantilla de Ayuda a Domicilio, a punto de finalizar la primera tanda de vacunaciones

Las trabajadoras de Ayuda a Domicilio finalizarán mañana la primera tanda de vacunaciones. Desde el pasado sábado, las más de 700 personas que conforman la plantilla han ido pasando por el hospital de Jerez para ponerse la primera dosis de la vacuna y empezar así la cuenta atrás de un esperado proceso, ya que como reconocen "estamos en primera línea y teníamos que haber sido vacunadas hace mucho tiempo".

Las vacunaciones se han desarrollado en dos tandas, una primera destinada a las personas menores de 55 años, a las que se les ha administrado la vacuna AstraZeneca, y la otra para las personas mayores de 55, a las que se les ha puesto la Pfizer.

El proceso, según reconocen las empleadas, "ha sido un poco caótico porque se pusieron en contacto con la empresa el sábado a las dos de la tarde para que llamaran a todos los trabajadores y que éstos acudieran durante todo el fin de semana y el lunes".

No obstante, y pese a la escasa previsión por parte de la administración, esta primera fase se ha completado con éxito y sólo quedan las personas que ya habían pasado la enfermedad a las que inicialmente se les dijo que no lo necesitaban hasta que no pasaran 6 meses pero que posteriormente han sido llamados para ponérsela en la jornada del martes. Los trabajadores ya tienen prefijada la fecha de la segunda dosis.