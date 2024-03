Los centros de educación infantil, decepcionados con el nuevo acuerdo de la Junta por el precio del comedor

La plataforma Ticei 0-3 años ha vuelto a pedir a la Consejería de Educación su integración en la mesa de primer ciclo de Infantil, en la que a día de hoy no tiene participación.

Desde este colectivo, que aglutina a más de 400 centros en toda Andalucía, se ha retomado esta posibilidad tras el acuerdo firmado hace unos días entre Junta y la mesa por el cual se incrementa en un 14,74% el precio del IPC del comedor para el curso 2024/25.

Este acuerdo, según aseguran desde la Plataforma Ticei 0-3 años "es insuficiente y decepcionante", ha destacado su presidenta Josefina Latorre sobre todo si se compara "con el precio que se abona en segundo ciclo de Infantil".

Dicho acuerdo provoca el incremento del 14,74% que en cifras para los centros de educación infantil supone "una subida del 0,54 euros por niño y día, es decir, lo único que se sube es 12 euros al mes por niño". Esta cantidad, un total de 92 euros al mes, es para este colectivo "una cosa irrisoria, si lo comparamos con los 120 euros que se paga en los colegios".

Para Ticei 0-3 años "este acuerdo no es suficiente" y destacan que "esperábamos algo más, porque sólo afecta al comedor y no a la atención socio-educativa, que sigue sin subir el IPC desde 2020". En su opinión, "no pensábamos que se llegara a un 17%, como se había pedido, pero sí un término medio como podría ser un 10% de subida este año y un 7% el año que viene para que el próximo curso quedara actualizado el IPC como venimos solicitando. Es un error firmar ese acuerdo".

Josefina Latorre ha insistido en la necesidad de que "se incluya a nuestra plataforma en esta mesa de negociación porque si no, los más de 400 centros de Educación Infantil que forman parte de nuestra asociación, no estamos representados ni se escuchan nuestras reivindicaciones".

Nueva concentración

Entre tanto, la #Mareaceleste, colectivo que representa a estos centros educacionales, se ha vuelto a concentrar hace unos días a las puertas de la sede de la Consejería de Desarrollo Educativo y Formación Profesional en Torre Triana, Sevilla, reivindicando un futuro digno para los miles de centros de primer ciclo de Educación Infantil de Andalucía.

Representantes de unos 200 centros de toda Andalucía coincidieron en Sevilla para volver a pedir a la Junta "la actualización conforme al IPC de los precios públicos para los servicios de atención socio-educativa que se prestan en los centros adheridos de Andalucía y que la Junta asuma este incremento ampliando las bonificaciones que se ofrecen a las familias".

TICEI 0-3 lleva meses reivindicando la actualización de los precios públicos y el aumento proporcional de las bonificaciones para las familias y que estas no tengan que pagar más, para mantener la gran calidad y el gran trabajo que se realiza a diario en los centros 0-3 de Andalucía.

Además de que está recogida en la Ley de Tasas y Precios Públicos de Andalucía, la revisión anual conforme al IPC de estos precios públicos permitirá asegurar las necesarias subidas del SMI, consolidando los miles de empleos y auto-empleos femeninos que genera el sector, uno de los principales motores del empleo femenino cualificado del sector privado en Andalucía.

Los centros infantiles 0-3 de Andalucía asumen grandísimas responsabilidades tanto en el trabajo diario con niños y niñas, como haciéndose cargo de los salarios de las 16.000 trabajadoras del sector, sin tener una justa remuneración por ello por parte de la administración educativa andaluza.