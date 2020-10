La plataforma ‘Vamos’ crece un 120% tras acabar el confinamiento

La empresa del jerezano Mario Carranza, ‘Vamos’, vive un momento dulce. La startup, con sede en Madrid, nació en 2019 con la misión de “rediseñar la forma de tener coche a través de la tecnología y la experiencia de cliente”. Nacer en 2019 y encontrarse antes de cumplir el año una pandemia mundial que paraliza el país podría suponer (como ha ocurrido a otras firmas) el fin de la empresa. Sin embargo, ‘Vamos’ ha salido reforzada del confinamiento, creciendo un 120%.

“Creamos ‘Vamos’ apostando por dos macro-tendencias a nivel mundial: por un lado todo lo que es offline será online y por otro lado el alquiler sustituirá a la compra. Uno de los efectos más evidentes de esta crisis está siendo el cambio radical en la mentalidad del consumidor. Si observamos la evolución del e-commerce en los últimos meses llegamos a la conclusión de que en términos de penetración de mercado, se ha avanzado en 3 meses lo que se hubiera tardado al menos 5 años en circunstancias normales. Todo aquello que hace unos meses era una tendencia, ahora es una realidad”, subraya Carranza.

Hoy en’ Vamos’ comercializan el triple de coches que antes de la pandemia, “un buen indicador de cómo la crisis actual acelerará el cambio de mentalidad en el consumidor a favor de servicios flexibles y experiencias digitales”.

El renting de coches “es el mercado que más rápido está creciendo” dentro del sector del automóvil. “En los últimos 3 años ha multiplicado su tamaño por 3, a la vez que la venta y financiación de coches se ha mantenido en un constante descenso”, destaca el jerezano. “Más de la mitad de la generación ‘millennial’ afirma que no tendrán coche en propiedad, lo que indica un gran desencuentro entre oferta y demanda. Nuestro mundo está pasando de tener una economía basada en la propiedad a una economía basada en el acceso a los bienes y servicios. Como ya ha sucedido en otros verticales como el de la música con Spotify o el cine con Netflix, el uso del coche se sumará a la macrotendencia de la suscripción o el pago por uso”, añade el director.

Muchas ciudades comienzan a blindar ciertos distritos frente al coche, con el objetivo de hacerlas ‘sostenibles’. Carranza explica que “actualmente tenemos en España un parque móvil de vehículos cuya edad media es superior a los 12 años. La evolución hacia una ciudad sostenible pasa en primer lugar por rejuvenecer nuestro parque móvil, facilitando al cliente final la opción de estrenar coche y en segundo lugar impulsando la electrificación del parque móvil”.

“Es cierto que el transporte es el responsable de más del 20% de la emisión de C02 en nuestras ciudades, por lo que hay que avanzar hacia ciudades propulsadas por energías limpias. Para ello en los próximos 10 años, millones de españoles deberán estrenar su primer coche eléctrico, y esto no sólo representa un reto para el sector del automóvil, sino también para la infraestructura urbana de nuestro país en su conjunto. Si no tenemos éxito en esta histórica misión no será culpa del coche, sino del conjunto de la sociedad”, remarca el jerezano.

‘Vamos’ tiene “infinidad de retos por delante, pero quizás el más importante es el de mantener una gran capacidad de innovación para ir siempre por delante del resto”. “Decidimos comenzar ‘Vamos’ especializándonos en renting online de coches nuevos y hemos tenido éxito en poco tiempo. Pero debemos ir evolucionando como plataforma tecnológica al servicio de las necesidades de los clientes, penetrando cada vez más mercados y lanzando cada vez más productos”, declara Carranza. “Creo que para que una organización se mantenga en la cima de manera sostenible en el tiempo es clave no parar de innovar constantemente y rodearte de gente increíblemente buena en lo suyo”, remarca el jerezano.