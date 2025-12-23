La Plataforma Por Asta Regia cerrará en 2026 su actividad y pasará a ser Asociación

Destaca en un comunicado el papel decisivo de los medios en la recuperación pública del yacimiento

Yacimiento de Asta Regia: crónica de un paseo

Imagen del anuncio por parte de la Junta de la compra de los terrenos de Asta Regia.
La Plataforma Ciudadana por Asta Regia ha expresado públicamente, a través de un comunicado, su agradecimiento a los medios de comunicación que, a lo largo de estos años, han "acompañado, difundido y dado voz a las acciones emprendidas para la defensa y recuperación del yacimiento arqueológico de Mesas de Asta".

La reciente compra del yacimiento y su paso a titularidad pública "no se entienden sin el concurso activo de los medios, que se hicieron eco de cada iniciativa, jornada divulgativa, movilización ciudadana y posicionamiento institucional. Gracias a esa cobertura continuada, Asta Regia dejó de ser un enclave desconocido para convertirse en una causa compartida por la ciudadanía. Esto ha sido clave para visibilizar el valor histórico, cultural y patrimonial del yacimiento, acercarlo a la sociedad, despertando la atención y la responsabilidad de las administraciones públicas. Sin ese altavoz constante, difícilmente se habría generado el clima social e institucional que ha hecho posible la adquisición pública del enclave".

Desde la Plataforma añaden que esto "nos demuestra que, cuando todos nos unimos en torno a un objetivo común y dejamos a un lado otras diferencias, los esfuerzos compartidos dan frutos y los logros colectivos se hacen realidad".

Por todo ello, "y con la satisfacción del deber cumplido", la Plataforma Ciudadana por Asta Regia comunica que el próximo 5 de febrero de 2026 se procederá a su cierre formal, en una reunión presencial que servirá también como acto de reconocimiento colectivo y agradecimiento a todas las personas, entidades e instituciones que han hecho posible este logro histórico.

La Plataforma nació con un fin concreto —lograr la titularidad pública del yacimiento— y concluye su andadura al alcanzarlo, fiel a su espíritu fundacional. No obstante, este cierre no supone un final, sino una transformación necesaria.

La experiencia, el conocimiento y la energía acumuladas durante estos años tendrán continuidad en la Asociación por Asta Regia, ya legalmente constituida, que asumirá la tarea de seguir impulsando actividades culturales, divulgativas y de vigilancia activa para la conservación y puesta en valor de este patrimonio excepcional que ya pertenece a toda la ciudadanía. El camino recorrido ha sido posible gracias a la implicación de la ciudadanía, al apoyo de los medios de comunicación y a la cooperación institucional, que han demostrado que la suma de esfuerzos puede generar cambios reales y duraderos, dejando como legado no solo un yacimiento recuperado para lo público, sino también un ejemplo de participación cívica y responsabilidad social.

