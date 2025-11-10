La plaza del Arenal de Jerez se convierte en un escaparate gastronómico con 'Saborea Cádiz, Saborea tu Provincia'

Varios de los stands participantes en 'Saborea Cádiz, Saborea tu Provincia' en la plaza del Arenal de Jerez

La Plaza del Arenal de Jerez se llenó de vida, aromas y sabores el pasado 8 de noviembre con la celebración del tercer evento de la II Edición de 'Saborea Cádiz, Saborea tu Provincia', una iniciativa impulsada por CEEI Bahía de Cádiz, con la financiación de la Diputación Provincial de Cádiz y la colaboración del Ayuntamiento de Jerez.

Durante la jornada, que se desarrolló de 11:00 a 15:00 horas, cientos de visitantes disfrutaron de un ambiente gastronómico único con degustaciones, showcooking en directo y venta de productos locales, en una cita que reunió a una gran variedad de productores agroalimentarios de distintos puntos de la provincia.

El acto inaugural contó con la presencia de la alcaldesa María José García-Pelayo; Agustín Muñoz, Primer Teniente de Alcaldesa y responsable de Presidencia, Coordinación de Gobierno, Centro Histórico, Fondos Europeos, Promoción de la Ciudad y Patrimonio; Francisco Delgado, Delegado de Economía, Hacienda y Financiación Pública; y Carmen Pina, Delegada de Participación Ciudadana, Juventud y Protección Animal.

Por parte de CEEI Bahía de Cádiz, entidad organizadora del proyecto, asistieron Carmen Romero Matute, Presidenta de CEEI Bahía de Cádiz; Miguel Sánchez-Cossío Benjumeda, Director Gerente de CEEI Bahía de Cádiz; y Miriam Almagro Parrado, Responsable de Proyectos y Consultoría en CEEI Bahía de Cádiz, además de la coordinadora del programa “Saborea Cádiz, Saborea tu Provincia”.

Uno de los momentos más esperados fue el showcooking en directo del chef Francisco Guzmán, de la Escuela de Hostelería de la Fundación Osborne, quien elaboró su receta 'Montadito otoñal de productos gaditanos', una propuesta que conquistó al público con su creatividad y el uso de ingredientes locales.

El evento convirtió la Plaza del Arenal en un auténtico punto de encuentro entre productores y visitantes, donde se pudieron conocer, degustar y adquirir productos de cercanía, elaborados con la calidad, la tradición y la identidad que caracterizan a la provincia de Cádiz. Así como también se pusieron en venta ya las cestas de navidad con productos 100% origen Cádiz, una apuesta de regalo segura para aquellos a los que les gusta lo de aquí, lo de la provincia.

Con una gran participación y un ambiente familiar y festivo, 'Saborea Cádiz, Saborea tu Provincia' volvió a cumplir su objetivo de acercar los productos gaditanos al público, fomentar el consumo de proximidad y dar visibilidad al trabajo de las pequeñas y medianas empresas agroalimentarias que forman parte del tejido económico y cultural de la provincia.

Es un proyecto que crea oportunidades para las pequeñas empresas agroalimentarias de la provincia, poniendo en valor sus productos y promoviendo la comercialización de los mismos.

Esta iniciativa está financiada por el Programa Dipuinnova Plus del Área de Planificación, Coordinación y Desarrollo Estratégico de la Excma. Diputación Provincial de Cádiz, a través de una subvención nominativa, y es organizada por CEEI Bahía de Cádiz, una fundación sin ánimo de lucro que trabaja para impulsar la inversión, la creación de empleo y la innovación en el entorno empresarial de la Bahía de Cádiz.