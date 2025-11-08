La alcaldesa de Jerez felicita a los 16 participantes de 'Saborea Cádiz, saborea tu provincia’

La alcaldesa de Jerez, María José García-Pelayo, ha apoyado este sábado la iniciativa ‘Saborea Cádiz, Saborea tu provincia’, destinada a la promoción de los productos agroalimentarios locales y a la dinamización del tejido económico agroalimentario provincial que ha tenido lugar en la Plaza del Arenal de nuestra ciudad.

La alcaldesa ha estado acompañada por el teniente de alcaldesa Ignacio Martínez y los delegados Carmen Pina y Francisco Delgado.

Este proyecto está financiado por el Programa DipuInnova Plus del Área de Planificación, Coordinación y Desarrollo Estratégico de la Diputación Provincial de Cádiz, a través de una subvención nominativa, y está impulsado por el CEEI Bahía de Cádiz (fundación sin ánimo de lucro que fomenta la inversión, la creación de empleo y la innovación en el tejido empresarial de la Bahía de Cádiz).

Tras las exitosas paradas en Cádiz y El Puerto de Santa María, Jerez ha acogido la tercera cita del calendario 2025.

La alcaldesa ha felicitado al CEEI Bahía de Cádiz, y su presidenta Carmen Romero, por esta iniciativa y por contar con Jerez para celebrar esta segunda edición. "Para Jerez es muy importante y más en estos momentos en que hemos sido reconocidos como Capital de la Gastronomía en 2026 y, por tanto, es importante que se visibilicen todas las acciones que tengan relación con un evento tan destacado como el de la gastronomía".

16 participantes en la cita de 'Saborea Cádiz, Saborea tu Provincia'

García-Pelayo ha recordado que "aproximadamente el 20 por ciento de las personas que visitan Jerez, y en algunos casos deciden quedarse a vivir, lo hacen por lo bien que se come en Jerez por lo que es muy importante que cuidemos una industria como la gastronómica" y ha añadido que "felicito a los 16 productores de la provincia que están en esta muestra, para ellos es muy importante porque comparten experiencias, es un marco de reflexión y de propuestas a futuro y porque es una forma de visibilizar lo bueno que hacéis".

‘Saborea Cádiz, Saborea tu Provincia’ es un proyecto que crea oportunidades para las pequeñas empresas agroalimentarias de la provincia ya que cuenta con la presencia de productores locales que ofrecen degustaciones, Food Truck o venta de productos elaborados en distintos puntos de la provincia. Como plato fuerte de la jornada, se llevó a cabo un showcooking en directo a cargo del chef Francisco Guzmán, de la Escuela de Hostelería de la Fundación Osborne, quien elaboró un 'Montadito otoñal de productos gaditanos', demostrando el potencial y la versatilidad de los productos locales.