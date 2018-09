El pleno aprueba los proyectos de obra del Plan Invierte 2018

El pleno aprobó ayer por mayoría de los grupos municipales -C's se abstuvo- el plan económico-financiero y las inversiones a ejecutar en el marco del Plan Invierte 2018 de la Diputación provincial, que supone disponer de 750.000 euros para la ejecución de obras, 375.000 euros en las siete ELAs jerezanas, a razón de 50.000 por entidad autónoma, y otros 375.000 euros en el Jerez urbano y en barriadas rurales.

En la sesión también se aprobó por unanimidad el gasto plurianual (2018-2023) de 91.520 euros para el abono de cuotas del convenio especial de Seguridad Social en cumplimiento del apartado del acuerdo de la junta de gobierno local, en sesión celebrada el día 21 de agosto de 2012. Se trata de cinco trabajadores del ERE municipal a los que se ha pagado la Seguridad Social y que ahora se les seguirá pagando con esta forma de abono plurianual.

Tras la aprobación del plan económico-financiero del Plan Invierte 2018, el Ayuntamiento dispone hasta el día 10 septiembre para remitir toda la documentación de los anexos a la Diputación de Cádiz que será la encargada de la contratación de las obras. El acuerdo de pleno, en el caso de las ELAs, supone la firma de un convenio con cada una de las entidades para la cesión temporal de bienes de su propiedad al Ayuntamiento de Jerez para ejecutar los proyectos y de esta manera cumplir la bases del Plan Invierte. Las obras del casco urbano y barriadas rurales se centrarán en la continuación del arreglo de viales (marea negra).

La responsable de Medio Rural, Carmen Collado, señaló que Diputación destina un remanente de su tesorería "pero se deben cumplir algunas condiciones en el caso de las ELAs", por ejemplo que "no se puede actuar en bienes que no pertenezcan al Ayuntamiento de Jerez". Por ello "mediante convenio las ELA's nos ceden, durante el tiempo que dura la ejecución del proyecto esos bienes al municipio de Jerez pero son las ELAs las que eligen el lugar donde quieren invertir los 50.000 euros de la inversión". Este año no se ha firmado un convenio con El Torno por lo que el Ayuntamiento de Jerez ha decidido, para no perder la inversión, emplear este dinero en obras de reparación del CEIP Guadalete.

En cada pedanía se ejecutará un proyecto con una inversión asignada de 50.000 euros, a excepción de Estella del Marqués, que ha repartido este presupuesto en tres actuaciones distintas, como son la adquisición de maquinaria, el adecentamiento y reparación de edificios municipales y actuaciones de alumbrado.

En Guadalcacín se prevé llevar a cabo trabajos de rehabilitación y mejora de acerados, mientras que en La Barca se realizarán obras de asfaltado en vías públicas; en Nueva Jarilla se ha elegido un proyecto de adecuación de parques y jardines; en San Isidro del Guadalete otro de construcción de vestuarios adaptados a personas con discapacidad en instalaciones deportivas y en Torrecera, una actuación de rehabilitación de antiguas escuelas; por último, en El Torno se empleará el dinero en obras de reparación del CEIP Guadalete.