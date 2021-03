El pleno debate hoy de nuevo la gestión del agua en tres pedanías

La mañana de este jueves se celebrará un pleno donde, entre otros asuntos, el gobierno municipal tratará de aprobar que la gestión del agua de las pedanías de Guadalcacín, Estella y Torrecera sea asumida por el Ayuntamiento, que con posterioridad se la encomendará a Aquajerez.

Este asunto ya se abordó en un pleno celebrado en el mes de septiembre; sin embargo, entonces el ejecutivo no logró la mayoría necesaria para sacarlo adelante ya que Partido Popular, Adelante Jerez y Ganemos Jerez votaron en contra. Ciudadanos se abstuvo.

Ante esta situación, el ejecutivo optó por la solución transitoria de conceder la prestación de este servicio a Aquajerez de manera provisional tras la petición de auxilio que hicieron estas entidades al Ayuntamiento, que señalan que no tienen capacidad para gestionar por sí mismos esta prestación.

Ahora esta encomienda vuelve a pleno y tiene visos de que finalmente salga adelante, según lo apuntado en un comunicado este miércoles por el alcalde de Torrecera, Francisco Arcila, quien ha asegurado que tiene el “compromiso” de PP y de Ciudadanos de permitir que esta propuesta salga adelante.

No obstante, el presidente de la junta vecinal torrecereña aprovechó para cargar nuevamente contra su predecesor, Manuel Bertolet (Adelante)al que volvió a reprocharle que la pedanía sufriera una “aventura política” por haber pretendido que la entidad local gestionara la gestión del agua por su cuenta.

Así, le acusa de haberse escudado en la “promesa de un ahorro de un 20% y que, para muchos vecinos se ha convertido en una pesadilla”. “Por confiar en las palabras de Bertolet, algunos vecinos han sufrido hasta el embargo de sus cuentas por pagar a la ELA en lugar de a la que realmente prestaba el servicio, Aquajerez”, advirtió.

Para sostener estas afirmaciones, Arcila afirma que el Ayuntamiento pedáneo cuenta “con un informe de la secretaria-interventora y otro jurídico” donde asegura que se han producido “numerosas irregularidades”. “Durante el mandato de Bertolet, la pedanía no asumió algo tan importante para la salubridad pública como es el control de la potabilización del agua, habiendo sido realizado siempre por Aquajerez. Ni tan siquiera se dio de alta en el Sistema de Información Nacional de Aguas de Consumo (SINAC) (en Torrecera sigue en este registro apareciendo Aquajerez); no se hizo mantenimiento constante de las instalaciones, salvo puntuales reparaciones pequeñas de las que Francis Arcila, en su llegada al gobierno, se encontró mas de 35.000 euros sin pagar”, afirma en un comunicado. También alerta de que no se hicieron “procedimientos de contratación para los servicios externos requeridos ni la contratación de personal”.

Incluso, advierte de que no se han liquidado estos gastos por lo que existen “reclamaciones de varios proveedores o profesionales”. También se adeudan “los gastos obligados como los de energía eléctrica o el canon de la Junta de Andalucía, que se han liquidado ya en esta legislatura”. “La realidad, es que los datos del ejercicio cerrado de 2018 arrojan unos ingresos un 24% menores y un consumo un 36% inferiores a los recogidos en el estudio de viabilidad en el que Bertolet apoyaba su andadura”, sostiene.

Tras esto, Arcila incidió en que se e que todo esto se van a adoptar unas actuaciones judiciales para “depurar responsabilidades”.