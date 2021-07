La Policía Nacional forma a la UPR en primeros auxilios y atención temprana

La Comisaría de la Policía Nacional en Jerez ha llevado a cabo unas Jornadas de Formación en Primeros Auxilios y Primeras Intervenciones Tácticas Sanitarias “Tactical Casualty Care for Law Enforcement and First Responder”, en su denominación inglesa original, dirigido a los agentes de la Unidad de Prevención y Reacción UPR, impartido por dos profesionales reconocidos a nivel internacional en este tipo de formación y especialización; El Doctor Ramón Alejandro Reyes Díaz, especialista en Senior en medicina de alto riesgo y por el Enfemero Juan Ramón Viera Del Rosario, especialista en soporte vital avanzado y Coordinador de Emergencia del Servicio de Urgencias Canario.

La intención de las Jornadas es la de actualizar a los agentes en primera línea con los conocimientos teóricos y prácticos sobre las mejores y más profesionales formas de actuar desde las posición del agente policial actuante, ante situaciones de emergencia vital hasta la llegada del personal sanitario de urgencias del Servicio Andaluz de Salud SAS 061.

Las jornadas se están celebrando en salón de actos del edificio de la nueva comisaría de Jerez y en ellas están participando 22 agentes de la Policía Nacional, en este caso todos integrantes de la Unidades UPR, tanto de Jerez como de El Puerto y Cádiz capital, unidades intervinientes de forma habitual en las mayores situaciones de riesgo que se puedan producir; desde grandes reyertas, situaciones con implicados y sospechosos armados, entradas y registros en inmuebles y domicilios de bandas delincuenciales organizadas, situaciones de riesgo para el orden público, grandes eventos deportivos y/o culturales, etc..

La formación, que se ha extendido durante 15 horas, abordará desde las situaciones de riesgo sanitario a las que de forma más frecuente se enfrentan los agentes de policía tales como; intoxicaciones, golpes de calor, síncopes, politraumatismos, quemaduras y heridas, control de hemorragias, vendajes, atención al parto precipitado, practica de maniobras RCP básica y maniobra de Heimlich, así como el uso del DESA (desfibrilador externo semiautomático), así como otras más específicas como cuidado de heridos bajo fuego o situaciones de violencia continuada, uso de torniquetes ante hemorragias masivas, empaquetamiento de grandes heridas traumáticas o catastróficas, o la utilización de parches torácicos para traumas balísticos.

Son numerosas las situaciones en el trabajo diario de la Policía Nacional en la que sus agentes, al ser los primeros en llegar a la mayoría de incidentes tanto de índole delictivo como de carácter puramente accidental, deben atender a víctimas o personas afectadas, tanto en la vía pública como en el interior de inmuebles o domicilios, hasta la llegada de los primeros servicios de asistencia sanitaria urgente de los Servicios de Salud públicos.