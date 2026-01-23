La Policía Local detiene a un conductor ebrio que ponía en riesgo el tráfico en la avenida de Trebujena en Jerez

La Policía Local ha realizado la detención del conductor de un vehículo que, en la avenida de Trebujena, conducía de manera anómala y errática, cambiando constantemente de carril de circulación, invadiendo por tramos el sentido contrario. Los agentes interceptaron el vehículo y realizaron la prueba de alcoholemia al conductor, dando resultado positivo por lo que fue trasladado a la Inspección de Guardia de la Jefatura de la Policía Local, donde se realizó el pertinente atestado.

Del mismo modo, la Policía Local, en atención a Bomberos, intervino en la paralización de un escape de gas ocurrido en una vivienda de Villas del Este. La instalación presentaba mal estado y la labor de los Bomberos fue fundamental para evitar consecuencias derivadas del escape, con la colaboración de los agentes en sus competencias de apoyo.

Igualmente, una unidad radio-patrulla que prestaba servicio de vigilancia en la zona de Chapín observó a un vehículo cuyo conductor circulaba de manera evasiva, por lo que procedieron a darle el alto policial. El conductor fue denunciado por presunta tenencia de estupefacientes y se le intervino un envoltorio de una sustancia estupefaciente.

Asimismo, la Policía Local fue requerida por sendos siniestros de seguridad vial sin daños personales debido a una sustancia deslizante presente en el asfalto de la calle Puerto en cruce con Cuatro Caminos, según todos los indicios vertido por un vehículo pesado. En el primero de los accidentes el coche impactó contra elementos del mobiliario urbano que quedaron dañados, y en el segundo se produjo una colisión 'por alcance' entre dos turismos. También intervino la Policía Local en el caso de un camión que impactó contra tres vehículos estacionados en la zona sur, en un accidente igualmente sin heridos.

En el apartado de Servicios Humanitarios, la Policía Local ha asistido a tres personas que, en la vía pública, presentaban indisposición, en un caso por mareos y en otros dos por episodios de ansiedad, siendo trasladadas en ambulancia al Hospital Universitario de Jerez.

Finalmente, la Policía Local asistió en Los Albarizones a una intervención de un muro que corría riesgo de desprendimiento. La zona quedó acotada tras la actuación de Bomberos y personal de Urbanismo, derribándose la parte del muro afectada por el riesgo de derrumbe.