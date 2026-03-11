La Policía Local de Jerez denuncia a una conductora sin carnet, a un menor en moto y a un conductor borracho que chocó con otro turismo

La Policía Local de Jerez, en distintas actuaciones realizadas en los últimos días, ha interpuesto cuatro denuncias por la comisión de presuntos delitos contra la Seguridad Vial, entre los que destaca el caso de una conductora que circulaba con las luces traseras apagadas y sin haber obtenido nunca el permiso de conducir; la interceptación de un ciclomotor que era conducido por su propietario sin tener vigente el carnet de conducir; el caso de un menor de edad que conducía un ciclomotor sin haber obtenido el permiso; y el de un conductor en estado ebrio en la avenida Alcalde Jesús Mantaras que además colisionó con otro turismo.

En la campaña de prevención de conductas incívicas y contrarias a la normativa sobre el uso de Vehículos de Movilidad Personal (VMP, patinetes eléctricos), la Policía Local ha realizado controles en la zona centro, siendo denunciados tres conductores e interceptando otros cinco a cuyos portadores no se denunció porque no iban circulando sobre ellos, pero a los que se informó de la normativa.

Igualmente, destaca la realización de un control de vehículos con presencia de alumnado en fase práctica de la Escuela de la Policía Local de Jerez, en el que se realizaron siete denuncias por caducidad de ITV, dos por carecer de Seguro Obligatorio, una por no utilización del cinturón de Seguridad y otra por conducir sin vigencia del carnet. Se inmovilizaron dos ciclomotores y se instruyeron las oportunas diligencias.

Con motivo de un control de alcoholemia, se realizaron 40 pruebas en una calle próxima al centro histórico, con resultado de dos positivos en alcoholemia denunciados administrativamente y otra denuncia administrativa por positivo en consumo de drogas.

Del mismo modo, la Policía Local ha recuperado en la plaza del Caballo un vehículo que se encontraba dado de baja y denunciado por robo. Era propiedad de una empresa de ‘renting’ y era conducido por una persona que desconocía la situación del mismo. Se efectuaron diligencias en la Comisaría de Policía Nacional para el esclarecimiento de los hechos.

Este pasado martes, a las 16:15 horas, agentes de la Policía Local se personaron en la avenida Caballero Bonald con motivo del accidente de un vehículo, cuyo conductor, que resultó herido, perdió el control del mismo, impactando y derribando un árbol allí ubicado. Se realizó el pertinente atestado.

Denuncias por consumo de estupefacientes y ‘botellón’

Igualmente, han sido denunciados dos individuos por consumo de bebidas alcohólicas en la vía pública alterando la convivencia en la plaza de Las Viñas así como otro por difundir imágenes en redes sociales de un agente de la Policía Local en ejercicio de sus funciones en plaza Zahara. Asimismo, han sido denunciados otros dos individuos por la práctica del ‘botellón’ en la calle Gibraltar y uno más por micción en la vía pública.

También cabe destacar once denuncias realizadas en el entorno de la calle Merced y en un polígono industrial cercano de la zona oeste, siendo en todos los casos por tenencia de estupefacientes en la vía pública. A estas once denuncias por consumo de estupefacientes se suman otras tres por el mismo motivo en una avenida próxima a plaza del Caballo y en dos calles del entorno.

De la misma forma, ha sido detenido un individuo en un polígono industrial de la ciudad ubicado en la zona oeste, por presunto delito contra la Salud Pública al serle intervenidos estupefacientes, que fueron depositados en Comisaría de Policía Nacional.

La Policía Local igualmente está realizando en estos días controles sobre la utilización del cinturón de seguridad y del sistema de retención infantil, en adhesión a una campaña de la Dirección General de Tráfico.

Finalmente, en el caso del apartado de servicios humanitarios, destaca la intervención de la Policía Local en cinco actuaciones, referidas a personas que necesitaban atención en la vía pública tras sufrir una caída o desvanecimiento, y de reincorporación en sus propios domicilios.