La Policía Nacional detiene a un individuo tras amenazar a varias personas con un arma blanca en el centro de Jerez

Agentes de la Policía Nacional intervinieron de urgencia en la tarde del pasado jueves 01 de enero de 2026 en pleno centro histórico de Jerez, procediendo al desarme y detención de un individuo que instantes antes había generado momentos de gran tensión tras intentar robar a punta de cuchillo a un vecino en la vía pública y, posteriormente, acometer contra varios ciudadanos que salieron en su defensa.

Los hechos tuvieron lugar sobre las 17:30 horas, a media altura de la calle Corredera, entre las plazas de Las Angustias y El Arenal. El detenido, armado con un cuchillo de 12 centímetros de hoja, abordó inicialmente a un vecino que se encontraba sentado en un banco, exigiéndole la entrega de dinero y objetos de valor.

Un ciudadano, guardia civil que se encontraba fuera de servicio en la zona, se percató de lo sucedido y recriminó la conducta del autor. En ese momento, el individuo cambió su actitud, llegando a amenazar de muerte a esta persona e intentando acometerle con el arma blanca. Asimismo, un tercer ciudadano, que transitaba por la vía en bicicleta, no dudó en detenerse para auxiliar a los anteriores, defendiéndose con un adoquín ante las embestidas del agresor, que trataba de herirles con el cuchillo.

A los pocos minutos, dos vehículos radiopatrulla de la Policía Nacional llegaron al lugar de los hechos, localizando e interceptando al sujeto a la altura de la confluencia con la calle San Pablo. El individuo continuaba portando el cuchillo con su mano, si bien la rápida actuación de los agentes permitió frenar su huida, desarmarlo y proceder a su detención, adoptando en todo momento las necesarias medidas de seguridad.

El individuo fue detenido como presunto autor de los delitos de robo con violencia, atentado contra agente de la autoridad y amenazas graves.

Al detenido le constan nueve detenciones previas por la Policía Nacional y 17 por la Guardia Civil. Fue trasladado a las dependencias de la Comisaría de la Policía Nacional de la Avenida de la Universidad, donde durante el traslado y su estancia en la zona de detención mantuvo una actitud agresiva y hostil, intentando agredir a los agentes del área de custodia y causando daños en las propias celdas habilitadas.