Bomberos del parque de Jerez rescatan a cuatro adultos y dos niños atrapados por el agua dentro de un vehículo todoterreno
Efectivos del Consorcio de Bomberos de la Provincia de Cádiz del parque de Jerez han rescatado con éxito y a salvo a cuatro adultos y dos niños que se encontraban atrapados por el agua dentro de un vehículo todoterreno en la carretera CA-3113, a su paso por El Portal en Puerto Real. Hasta el lugar del suceso se ha desplazado un vehículo autobomba rural pesada y cuatro efectivos del parque jerezano.
Además, por la tarde se ha registrado una salida del parque de Jerez de la Frontera para retirar ramas de árbol caídas impidiendo el acceso a un carril agrícola en la zona de la Hijuela del Serrallo, desplazándose una autobomba rural pesada y una autoescala, con cuatro efectivos del parque jerezano.
