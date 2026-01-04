Bomberos del parque de Jerez rescatan a cuatro adultos y dos niños atrapados por el agua dentro de un vehículo todoterreno

Efectivos del Consorcio de Bomberos de la Provincia de Cádiz del parque de Jerez han rescatado con éxito y a salvo a cuatro adultos y dos niños que se encontraban atrapados por el agua dentro de un vehículo todoterreno en la carretera CA-3113, a su paso por El Portal en Puerto Real. Hasta el lugar del suceso se ha desplazado un vehículo autobomba rural pesada y cuatro efectivos del parque jerezano.

Bomberos retirando ramas de árbol caídas que impedían el acceso a un carril agrícola en la Hijuela del Serrallo.

Además, por la tarde se ha registrado una salida del parque de Jerez de la Frontera para retirar ramas de árbol caídas impidiendo el acceso a un carril agrícola en la zona de la Hijuela del Serrallo, desplazándose una autobomba rural pesada y una autoescala, con cuatro efectivos del parque jerezano.