Detenido en una zona comercial de Jerez intentando llevarse un patinete tras robar un coche a finales de año

La Policía Nacional ha llevado a cabo en los últimos días de gran actividad comercial en Jerez, una intervención en una de las grandes áreas comerciales de la zona oeste, localizando y deteniendo a un individuo cuando trataba de robar vehículos patines eléctricos, utilizando para ello herramientas específicas y un vehículo robado días antes en la propia ciudad.

La rápida intervención policial fue posible gracias a la actuación de los servicios de seguridad privada del propio espacio, quienes fueron los primeros en sospechar de las actividades del detenido en una de las zonas de parking, y más concretamente en las inmediaciones de la zona habilitada para este tipo de vehículos, dando aviso de inmediato a la Policía Nacional a través del teléfono de emergencias 091.

Una vez en el lugar los agentes apoyados por los vigilantes de seguridad interceptaron al individuo tratando de romper los candados de varios patines. En su poder fueron localizadas e intervenidas herramientas dispuestas para tal fin, además se localizó junto al mismo, un vehículo tipo turismo que pretendía utilizar para abandonar el lugar con el material sustraído.

Se comprobó que el coche que utilizaba figuraba como sustraído

Tras una primera inspección se comprobó que el turismo pertenecía a un vecino de Jerez al que se lo habían robado cuando lo dejó estacionado en la vía pública el pasado 27 de diciembre, al verse sorprendido con el turismo sustraído el individuo trató de agredir, tanto a policías como vigilantes, con la intención de huir a pie, pero fue reducido y detenido como presunto autor de los delitos de atentado contra agentes de la autoridad, robo de vehículo a motor y tentativa de hurto, siendo trasladado a las dependencias de la Comisaría de Jerez, donde ingresó en la zona de detención hasta que fue puesto a disposición de la Autoridad Judicial y del Ministerio Fiscal.

Especial cuidado a la hora de asegurar este tipo de vehículos en la vía pública, garajes, patios y zonas de uso público

Los vehículos de movilidad personal, en especial patines y bicicletas eléctricas, se han convertido en objetivo de delincuentes debido a la facilidad de sustracción por su poco peso, así como porque usualmente los elementos antirrobos utilizados son de mayor fragilidad que los empleados en otros vehículos de mayor tamaño.

Desde Policía Nacional se recomienda el uso de elementos antirrobo de calidad y el aseguramiento a elementos fijos y sólidos, sobre todo en vía pública y zonas habilitadas para el publico en general.