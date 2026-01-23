La Policía Nacional de Jerez detiene a un prófugo reclamado por Guinea por delitos de estafa con diamantes

Imagen del varón de 45 años detenido por la Policía Nacional de Jerez en Alcalá de los Gazules y reclamado por la justicia internacional

Agentes de la Policía Nacional de Jerez han llevado a cabo en pocos días la localización y detención de dos individuos sobre los que figuraban ordenes de detención por delitos graves, emitidas por órganos jurisdiccionales nacionales e internacionales.

Prófugo reclamado por Guinea

Sobre el primero de ellos, un varón de origen español de 45 años de edad y al que le figuran antecedentes previos en España, pesaba una orden internacional de detención y extradición dictada por INTERPOL como presunto autor en el país africano de Guinea, por una importante estafa contra ciudadanos de ese estado en el negocio de comercialización de diamantes

Las últimas pistas sobre el paradero del fugado indicaban que podría residir en la zona de influencia de Jerez y la campiña, los agentes de la Brigada de Policía Judicial establecieron una investigación que les llevó a ubicarlo en la localidad de Alcalá de los Gazules .

En dicho municipio era localizado y detenido el pasado miércoles 21 de enero, en una de las calles del casco urbano del municipio por cuatro agentes de la Policía Nacional de Jerez, desplazados al efecto desde la citada ciudad.

Al individuo se le acusa de haber huido de Guinea con una importante pieza preciosa sin haberla abonado tras embaucar a varios productores locales.

Detenido un marroquí en Jerez por una orden de detención de la Audiencia Nacional

Contra el segundo detenido, sin ningún tipo de relación con el primero, de origen marroquí 55 años de edad y con antecedentes previos, pesaba una orden de detención emitida por la Sección 1º de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, por su presunta pertenencia a una relevante organización dedicada al narcotráfico.

Tras recabar la Policía Nacional informaciones que indicaban que el individuo podía estar residiendo en la ciudad jerezana, el Grupo de Reclamados de la Comisaría de Jerez se hizo cargo de la investigación, sus agentes lograban localizar al individuo el pasado martes 20 de enero en la Avenida Puerta del Sur, procediendo inmediatamente a su detención, el mismo ha ingresado ya en prisión preventiva comunicada y sin fianza.