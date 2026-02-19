Rescatan a una madre y sus dos hijas menores atrapadas con su coche en una zona pantanosa cerca de Jerez

Imagen del coche en el que viajaban la madre y sus hijas y en el que quedaron atrapadas en una zona pantanosa de Jerez

Agentes de la Policía Nacional rescataban a primera hora de la noche del pasado lunes 16 de febrero, a una familia compuesta por una madre de nacionalidad estadounidense junto a sus dos hijas menores, tras quedar atrapados en el interior de su coche en una zona rural entre las localidades de Jerez de la Frontera y El Puerto de Santa María, a cuenta del empantanamiento de la zona derivada de las fuertes lluvias sufridas en las últimas semanas.

La sala del 091 recibía la llamada de la mujer que, angustiada, había quedado atrapada a bordo de su vehículo todoterreno, en un camino rural afectado recientemente por las inundaciones provocadas por las lluvias, la joven se veía imposibilitada para avanzar con el todoterreno que conducía, vencido hacia el lado del conductor y con el barro cubriendo hasta media altura del vehículo y con sus dos hijas de corta edad en el interior, la noche ya había caído y se encontraba totalmente perdida y sin ninguna referencia clara a la vista.

Atrapadas cerca de la Laguna Marisma de Pozo Lozano

La situación se agravaba, al no poder la comunicante indicar a los operadores de atención al ciudadano de la sala CIMACC 091 de la Policía Nacional, donde se encontraba ni poder aportar ninguna indicación que pudiera ayudar a conocer su situación.

Finalmente los agentes pudieron indicar a la mujer cómo poder obtener de su propio teléfono móvil su posicionamiento en coordenadas geográficas, expresadas en latitud y longitud.

Con esta información se comisionó para la búsqueda y localización a la Unidad de Prevención y Reacción UPR de Jerez, quienes pudieron ubicar la localización de la afectada por GPS en un punto entre la N-IV y el municipio de Rota, cercano al paraje de la Laguna Marisma de Pozo Lozano, ya en el termino municipal de El Puerto de Santa María.

Finalmente los agentes localizaban y ponían a salvo a las menores y su madre y conseguían extraer el vehículo gracias a la maquinaria pesada, prestada de forma desinteresada y altruista por el responsable de una explotación agrícola de la zona.

Carta de agradecimiento

La familia ha enviado una afectuosa carta junto con una fotografía a la Comisaría de Jerez, agradeciendo el auxilio y en la que se lee literalmente:

“Estimados oficiales de la Comisaría Hércules 35 de Jerez, Quisiera agradecer sinceramente a los policías que nos asistieron hoy. Nuestro coche estaba atascado en una zona de off-road, y fue una situación muy estresante para nosotros.

Fueron increíblemente profesionales, amables y pacientes. Nos ayudaron en todo lo que pudieron y nos trataron con genuino cuidado y respeto".