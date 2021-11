“Los políticos hablan de integración pero no solucionan el problema”

“Se habla mucho de integración, pero todo es una mentira, porque al final son los propios políticos los que no solucionan el problema. Mi hijo se queda solo en un recreo y para los desplazamientos tiene que contar con una compañera, es algo muy duro”. Así de contundente se expresaba ayer Eva Amador, la madre de uno de los niños del IES Fernando Savater que necesitan un refuerzo de personal técnico de integración social (PTIS), ya que la asignación actual no sirve para el normal desarrollo de su actividad docente diaria.

La situación es grave, pues según Eva, “mi hijo no tiene bastante con su problema que ahora tiene una depresión, no puede valerse por sí mismo ni se siente integrado”, y la paciencia se agotó hace tiempo, “estamos hartos de que se pasen la pelota de unos a otros”.

Por ello, esta mañana padres y madres del instituto jerezano, arropados por miembros de Marea Verde, los sindicatos Comisiones Obreras y Ustea, la Flampa y la presencia de representantes municipales como Raúl Ruiz-Berdejo y Kika González, se han concentrado en la rotonda número 3 de la Avenida Juan Carlos I para protestar por la situación.

La realidad de este instituto es que para este curso tiene a 11 niños que requieren necesidades educativas especiales, y sólo dos PTIS, uno a jornada completa para atender a un alumno concreto, y otro contratado por horas para el resto, algo que desde las familias y el Ampa consideran inconcebible.

La Junta solucionó al asunto el curso pasado tras las protestas de las familias y el propio instituto, pero como ha reconocido una de las madres afectadas “son sólo parches”, ya que para este año la situación ha vuelto a ser la misma al retirar la ampliación horaria del año anterior.

Mercedes Palomeque, presidenta del Ampa, lamentó en un comunicado “el abandono al que están sometidos estos once alumnos. Creemos que estos alumnos están desatendidos y un simple cambio de clase o bajar al baño supone un problema, porque por sí solos no pueden”.

Desde el Ampa denuncian que “desde hace más de un mes llevamos solicitando a la delegación territorial más horas de PTIS, pero no hemos recibido respuesta”. “Hablan de integración y de inclusión del alumnado pero nosotros no lo vemos, por eso sólo nos toca luchar”, apuntó.

En esa misma línea se pronunció Patricio Pérez, de Comisiones Obreras, quien reconoció que “no podemos hablar de integración si no se dispone del personal, además, no tenemos que hablar de horas sino de trabajadores y trabajadoras”. Por último, desde Ustea Cádiz se exigió que “se atienda debidamente a este alumnado y se cumpla con la ley. Por desgracia esto no es nuevo, y ya el curso pasado hubo concentraciones en tres ocasiones en este mismo institutos y otros centros de la ciudad para pedir lo mismo”.