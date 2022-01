“Es posible averiguar cómo siente una mujer por su forma de vestir”

¿Qué es, en esencia y en términos generales, la elegancia? Defina, a su modo de ver, este concepto.

Una persona elegante para mí es aquella que sabe unir y al mismo tiempo equilibrar su forma de ser y estar con su forma de vestir, una persona natural sin estridencias, sin forzar los conceptos de estar a la moda con estar bien vestido .No viste mejor ni más elegante el que más dinero gasta en ropa sino aquel que sabe elegir el look más perfecto y acorde con su personalidad y con lo que la ocasión le requiera. Decía mi abuela que con la elegancia se nacía, pero con los años he sabido que también puede aprenderse si se trabaja y te dejas asesorar por las personas adecuadas.

¿En Jerez se viste bien? ¿Existe un estilo jerezano en el vestir?

Sin duda alguna, aunque he de decir con tristeza que, en estos dos años de pandemia, la invasión de comercios con ropa en serie de bajo coste, informal, muchas veces de mala calidad y también, por qué no decirlo, de muy mal gusto, han hecho estragos en el buen vestir de la ciudad. No me refiero a que para ser elegante o vestir bien tengas que llevar ropa de marca o cara, si no a que el look casual o de estar por casa se ha instalado en nuestras vidas y lo que algunos se ponen para ir a comprar el pan lo utilizan para ir también a un evento. Deseo que empecemos a recuperar el pulso esta primavera y que al mismo tiempo vuelva ese buen gusto, de saber estar y vestir del que siempre presumió el jerezano.

¿Instagram es la red social por antonomasia de la moda?

Las redes sociales se han convertido en los últimos años en un canal de comunicación imprescindible si te dedicas a este mundo. Instagram es sin duda la más conocida, epicentro de la influencia en la moda y la que más te inspira para renovar tu armario, pero no es la única. Pinterest, Facebook, twitter, tictok…todas son utilizadas por grandes marcas y diseñadores como el mejor escaparate de sus firmas.

¿Qué papel juega la moda en el empoderamiento femenino?

Si antes de salir de casa te miras en el espejo y te gusta lo que ves y hace que te sientas guapa, cómoda y segura de ti misma, tienes el 90% asegurado de todo lo que te propongas ese día. Tienes que vestirte para gustarte a ti misma, no para los demás, ya seas más alta o más baja, uses la 36 o la talla 50… el éxito se esconde detrás de la seguridad con la que te enfrentes a la sociedad y sin duda alguna el outfit que escojas para cada ocasión juega en ti un papel fundamental.

¿No pocas blogueras de estilo personal se equivocan en pretender imponer el imaginario de “las mujeres son lo que se ponen”?

Una cosa que debemos tener clara es que detrás de la mayoría de influencers de moda esta la estrategia de marketing de una o varias empresas del sector, ellas van a querer que te pongas siempre lo que más les ingrese en caja y en ti está el tener la suficiente personalidad como para dejarte influenciar lo justo para que no te haga perder tu identidad, no por ponerte un gorro de lana de última tendencia va a nevar en Jerez. No debemos renunciar nunca a nuestra personalidad por la moda, las mujeres somos lo que nos ponemos y lo que pensamos.

¿Hay que usar la moda como fuente de expresión o como la totalidad de la identidad?

Ambas cosas. Voy a poner un ejemplo, aunque exagerado por su género me parece lo suficientemente claro para poder explicar lo que pienso. Todo el mundo identifica a una mujer vestida de flamenca ¿a qué sí? con nuestra tierra, nuestra raza, nuestras raíces y al mismo tiempo es la expresión de alegría y de fiesta más evidente de la moda femenina andaluza. Pues una mujer debe identificarse por su forma de vestir, aquello que llamamos nuestro estilo propio y al mismo tiempo debe de servirle para expresar sus sentimientos en cada momento, ni te vistes de rojo si estás triste ni te pones un traje ceñido si no estás segura de que vas a salir a comerte el mundo. A muchos les sorprendería lo que se puede averiguar de la personalidad de una mujer o cómo se siente con solo observar lo que lleva puesto.