El PP de Jerez celebra su tradicional encuentro de Navidad con afiliados y simpatizantes

El Partido Popular de Jerez ha celebrado su tradicional encuentro de Navidad con militantes y simpatizantes, que ha servido "para demostrar el gran momento que vive el PP, que sigue aumentando su presencia en la ciudad y su número de afiliados", señalan los populares jerezanos, que comienzan "este nuevo año 2026 con ilusión, fuerza y unidad centrados en la mejora de los servicios públicos de la ciudad y la nueva victoria de Juanma Moreno en Andalucía".

Durante este acto navideño, presidido por la alcaldesa y presidenta local, María José García-Pelayo; el secretario general local, Jaime Espinar; y los miembros del gobierno local así como dirigentes locales de la Junta de Andalucía, García-Pelayo expresó su "sincero y profundo agradecimiento a todos los afiliados y a quienes están cerca siempre del Partido Popular por su constante apoyo al Partido y su disposición permanente a ayudar y colaborar no sólo en Jerez, sino en Andalucía con Juanma Moreno y en España con Alberto Núñez Feijóo".

La alcaldesa puso de relieve "el buen momento que atraviesa la ciudad de Jerez tanto como referencia nacional en múltiples áreas como en materia económica con una importante bajada del paro y una creciente llegada y creación de empresas. Un buen ritmo que está cogiendo Jerez" que García-Pelayo atribuyó "en una gran medida a las buenas políticas de los gobiernos del PP tanto en Jerez como en la Junta y en Diputación, añadiendo la fortaleza de la sociedad jerezana", al tiempo que subrayó "la fortaleza del PP para afrontar los retos de este nuevo año" y agradeció "a todos los jerezanos que se han ido incorporando en el último año a las filas del PP de Jerez así como a quienes llevan 'toda la vida' trabajando y sumando por el proyecto del Partido Popular".