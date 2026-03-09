Plan Andalucía Actúa en Jerez: Ayudas de hasta 3.500 euros por trabajador y 2.000 para autónomos tras las inundaciones

“Los andaluces y los jerezanos podemos sentirnos seguros y tener confianza en los gobiernos de Juanma Moreno y María José García-Pelayo”. Así lo ha subrayado el parlamentario andaluz del PP, Antonio Saldaña en la presentación de las principales medidas incluidas en el ‘Plan Andalucía Actúa’ puesto en marcha por el Gobierno andaluz tras los graves daños causados por las últimas borrascas e inundaciones.

Como ha explicado Saldaña, el Andalucía Actúa busca recuperar la normalidad lo antes posible, atender las necesidades de los ciudadanos más afectados, "y anticipar las medidas de choque siempre desde la lealtad con otras administraciones".

Este Plan está dotado de más de 2.000 millones de euros y 3 pilares de actuación: ayudas directas, inversión en reconstrucción de infraestructuras y equipamientos y medidas de apoyo fiscal a los andaluces. En cuanto a las ayudas directas de la Junta de Andalucía, el parlamentario andaluz ha explicado que la cuantía para el sector productivo alcanza los mil millones, siendo de 700 millones las ayudas directas a las 33.000 explotaciones de agricultores y ganaderos afectadas.

Además, Saldaña ha subrayado el apoyo a pymes y autónomos con 35 millones de euros para evitar la pérdida de empleos. Los autónomos, destacan los populares, podrán solicitar ayudas de hasta 2.000 euros y podrán acogerse a una ayuda directa de hasta 3.500 euros por trabajador que tengan contratado, una ayuda de 200 euros al mes de febrero a noviembre y 350 euros al mes por cada trabajador durante esos meses.

En cuanto al arreglo de carreteras e infraestructuras, el parlamentario del PP ha avanzado que el Plan Andalucía Actúa contempla 550 millones para arreglos de hasta 1.000 kilómetros, 150 millones para adecuar camino, vías pecuarias y regadíos, 137 millones para arreglar infraestructuras de agua, 78 millones para reparaciones en colegios e institutos, 50 millones para ayuntamientos para recuperación de servicios públicos, redes de agua y otras necesidades así como 13 millones para reparaciones de centros sanitarios.

Antonio Saldaña ha puesto también de manifiesto cómo desde el Gobierno de Juanma Moreno se atiende a todas las familias afectadas con un "potente paquete de medidas de ayudas fiscales". Medidas como la deducción del 100% de los gastos de reparación de su vivienda, un 15% si viven de alquiler y tienen que cambiar de casa y un 6% si tienen que comprar una casa. Los afectados que hayan perdido su coche y tengan que comprar otro no tendrán que pagar el Impuesto de Transmisiones Patrimoniales, siempre que sea de segunda mano.

Asimismo, los regantes afectados estarán exentos de pagar el canon de agua en 2026 y los agricultores y ganaderos tendrán dos semanas más de plazo para solicitar la PAC. Saldaña ha asegurado que “la Junta actúa pronto y de manera eficaz y directa, sin ayudas trampa y sin confrontación”.

Por su parte, el secretario general del PP de Jerez, Jaime Espinar, ha subrayado el compromiso de Juanma Moreno con Jerez demostrado "estos momentos duros que ha vivido la ciudad, con hasta 3 visitas preocupándose por la situación y con este importante Plan que supone una respuesta efectiva, rápida y que viene a solventar muchos de los problemas ocasionados por las borrascas y las inundaciones".

“El Gobierno de Juanma Moreno está actuando con la solidaridad, la empatía, la lealtad y el compromiso que caracteriza a Andalucía y los andaluces. Confiamos que todas las administraciones se impliquen en la reconstrucción y en la actuación, sin peleas, sin confrontación y poniendo en el centro a los andaluces y jerezanos", ha solicitado Espinar.