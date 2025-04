PP de Jerez: "Es el PSOE quien pone en peligro la celebración de la Feria"

"No sólo degradaron la Feria, no sólo consiguieron que proliferaran las llamadas casetas-discoteca, no sólo consiguieron que los cuadros de luz ardieran a cada esquina por no renovarlos o comprar unos low-cost, no sólo descuidaron el Paseo de Caballos, no sólo olvidaron promocionar el flamenco y ofrecer alguna alternativa a los jóvenes desde el Gobierno durante sus 8 años que ahora el PSOE, desde la oposición, también quiere poner en peligro la propia celebración de la Feria del Caballo 2025".

Desde el Partido Popular consideran "totalmente injustificadas, fuera de lugar y alejadas de toda realidad" las declaraciones vertidas por los portavoces de PSOE y La Confluencia en relación a la organización de la Feria de Jerez. Como señala la popular Silvia Rodríguez, la organización de la Feria se está realizando "en función de la nueva Ordenanza Municipal, una legislación que no se renovaba desde 2013 (se aprobó en el anterior Gobierno de María José García-Pelayo) y que estaba completamente desfasada". Ordenanza que "tanto PSOE como La Confluencia aprobaron y que tiene como principal objetivo devolver a la Feria del Caballo la esencia que siempre ha tenido y que ha ido perdiendo, progresivamente, durante los 8 años de Gobierno socialista".

Desde el PP señalan que, “igual ellos (el PSOE) sí organizaban la Feria o hacían cumplir o no la Ordenanza en función de amistades, pero este Gobierno del PP sólo busca el interés general que no es otro que dignificar la Feria del Caballo y que se aplique la Ordenanza”.

“El Gobierno del PP ha hablado antes, durante y después de la Ordenanza y de la elaboración del plano de la Feria con todas las partes implicadas y con todos los caseteros. Entendemos que PSOE y La Confluencia sólo han hablado con un pequeño grupo pero no con todas las partes implicadas”, abundan desde el PP.

"¿Y ahora viene a dar lecciones el PSOE de gestión de la Feria? ¿El PSOE que no hizo absolutamente nada con las actas que se levantaron en las últimas ferias con las casetas que no cumplieron las ordenanzas? ¿Podría explicar el PSOE por qué no las aplicaron? ¿Acaso quieren volver a la Feria que ellos dejaron?", se cuestionan desde el PP.

"Ni PSOE ni La Confluencia presentaron propuestas a la nueva Ordenanza, han colaborado en nada en todo el proceso de dignificación y recuperación de la esencia de la Feria, no presentaron una sola alegación a la ordenanza ni hicieron una sola propuesta en todo el procedimiento. ¿Y ahora lo que se les ocurre es pedir la convocatoria de un pleno extraordinario para debatir sobre el Plano de la Feria?".

Rodríguez señala que "resulta curioso que ni PSOE ni La Confluencia hayan querido convocar un Pleno Extraordinaria para hablar, por ejemplo, de la deuda del Ayuntamiento que ellos aumentaron en 360 millones; o tampoco de cómo en estos casi dos años de Gobierno del PP ha bajado el paro en más de 2.000 personas. Tampoco lo han pedido para hablar de cómo desde que Gobierna Pedro Sánchez el precio de la vivienda no ha hecho más que crecer o sobre la financiación de la dependencia. Al contrario de lo que no hizo el PSOE, ahora el Gobierno del PP se ha sentado a trabajar con caseteros, con hosteleros y todas las partes implicadas antes de elaborar la Ordenanza, durante su confección, tras su aprobación, durante el período de presentación de solicitudes y, ahora también, una vez confeccionado el plano provisional. Un trabajo que desde el PP consideran básico y que va a suponer un gran avance, entre todas las partes, en la mejora de la Feria y en la reclamada recuperación de la identidad de la mejor Feria del mundo que es la de Jerez".

“Queda trabajo por hacer entre todos, porque la feria es algo que se hace entre todas las partes, pero es indudable que se ha avanzado y que si alguien no puede dar lecciones es quien nos ha llevado a la situación en la que estábamos”, concluyen.