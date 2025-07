El PP de Jerez recuerda a Miguel Ángel Blanco: “Ni olvido ni pactos con los herederos de ETA"

El PP de Jerez, junto a NNGG, ha celebrado, un año más, un acto de homenaje y recuerdo a Miguel Ángel Blanco en el 28 aniversario de su secuestro y posterior asesinato por la banda terrorista ETA. Un acto que ha contado con la presencia de la presidenta local y alcaldesa, María José García-Pelayo, y muchos militantes y jerezanos.

En el aniversario de este instante de la historia de España que marcó un antes y un después, los populares han defendido la necesidad de recordar la figura de Miguel Ángel Blanco y de honrar la memoria y dignidad de las víctimas.

“Tenemos que defender la dignidad de las víctimas y respetar su recuerdo. Y respetar el recuerdo de las víctimas de ETA no es pactar con los que justificaron y ampararon su muerte, no es pactar con quienes no han pedido perdón a sus familias”, afirmó García-Pelayo.

Tal y como señala el manifiesto elaborado por la Fundación Miguel Ángel Blanco y que han leído los populares en este acto, “no vamos a olvidar los hechos, ni la maldad de los asesinos, ni la inocencia de esta víctima que llevamos en el corazón como símbolo de todas y cada una de las víctimas que han tenido que sufrir el zarpazo terrorista durante más de 50 años. Es nuestro deber compartir la memoria de las víctimas y aprender de lo vivido y sufrido, transmitirla a los jóvenes que tienen derecho a conocer esta parte de la historia de España”.

“ETA ya no mata, pero su legado permanece. Su brazo político, EH Bildu, ha continuado la ideología de la exclusión y odio a España por la que la banda mayó, representa e integra a terroristas en sus listas electorales, no condena la violencia terrorista que vulneró los derechos humanos y cívicos de miles de españoles, legitima el terror en las calles de País Vasco y Navarra y sigue defendiendo los objetivos políticos por el que se mató y se persiguió a muchos inocentes. Los testaferros políticos de ETA tienen más poder político que nunca porque el Gobierno de España ha pactado con ellos para mantenerse en el poder y esta situación ética y políticamente insostenible es una anomalía democrática que revictimiza a las víctimas del terrorismo y que seguimos denunciando en coherencia con lo que vivimos hace 28 años: unidad y aislamiento de los violentos, Estado de derecho y firmeza democrática”, subrayan.

Así, un año más, los populares de Jerez han depositado un ramo de flores en memoria de Miguel Ángel Blanco junto al monumento a las víctimas del terrorismo en la Plaza del Caballo.