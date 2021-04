El PP reclama inversión, gestión y dirección única en el Zoobotánico de Jerez

“Con el PSOE de Mamen Sánchez, en el Zoobotánico de Jerez no hay ni inversión, ni gestión ni dirección. Y eso es precisamente lo que reclamamos desde el PP de Jerez”. El concejal popular Jaime Espinar denuncia que “no se invierte ni en instalaciones ni en alimentos para los animales ni en mejoras para los trabajadores, no se gestiona las concesiones de los distintos servicios del interior del Zoo ni existe una dirección única”.

Y es que, desde el PP han denunciado que “el PSOE de Mamen Sánchez ha estado cuatro años con la tienda de souvenirs del Zoo sin contrato ya que éste se extinguió en 2016. Y tres años el tren igualmente sin contrato. De hecho, ahora el Gobierno local exige una cantidad a la empresa por los años que ha estado con el negocio abierto sin pagar la correspondiente concesión al Ayuntamiento, no siendo hasta hace algunas semanas cuando el Gobierno local ha vuelto a aprobar la concesión de la tienda”.

Espinar ha señalado que todo lo relacionado con la gestión del PSOE de Mamen Sánchez en el Zoo “es un despropósito ya que los propios trabajadores han denunciado la falta de inversiones, recibiendo incluso varias advertencias el Zoo por parte de la Junta de Andalucía”.

“En los últimos cinco años, sólo se ha invertido en ampliar una instalación y hay algunas como la del león, que no cumplen la normativa. Los populares entienden que este fracaso echa por tierra el buen hacer de los trabajadores y la gran labor del Zoo durante tantos años. Trabajadores en los que tampoco se invierte ya que llevan desde 2017 reclamando mejoras en su vestuario”. Actualmente, el Zoo está sin bar restaurante, sin máquinas expendedoras y sin tren “por falta de gestión ya que el Ayuntamiento no saca la licitación de estos servicios. Un absoluto fracaso”, afirma Jaime Espinar.

Al igual que hacen los trabajadores, “desde el PP también reclamamos una dirección única para el Zoo, que actualmente está compartida con la de Montes de Propio”.