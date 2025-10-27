Precintan una vivienda en La Granja en Jerez tras afectar el fuego a la cubierta

Bomberos en la vivienda afectada por el fuego en la zona de La Granja en Jerez.

Bomberos del Parque de Jerez intervinieron este domingo 26 de octubre por la noche en un incendio en la calle Hijuela de los Siete Pinos. El aviso llegó a las 19:45 horas, aunque los efectivos realizaron las labores de extinción hasta pasadas las diez de la noche.

Tal como ha informado el Consorcio Provincial de Bomberos, el fuego se localizó en una vivienda de esta vía ubicada en la zona de La Granja (cerca de la zona de instalación del mercadillo de los sábados). Se trataba de una casa unifamiliar en la que el incendio comentó en planta baja, presentando una gran carga de fuego a la llegada de los bomberos.

Los efectivos desplazados revisaron el domicilio para comprobar que no había nadie en el interior y procedieron a la extinción y posterior ventilación. El fuego afectó a una de las habitaciones en su totalidad y al resto de la casa por humos.

Tras la intervención, la vivienda quedó precintada por seguridad y ante posibles daños en la cubierta. Afortunadamente, no hubo que lamentar daños personales.

En la extinción del fuego participaron nueve bomberos que acudieron en cinco vehículos: una autobomba rural pesada (R-32), una autobomba urbana ligera (P-32), una autobomba urbana pesada (U-40), una autoescala (E-19) y un vehículo de mando (M-53).