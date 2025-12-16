El precio medio del alquiler se dispara un 21,2% en un año en Jerez

El precio medio del alquiler en Jerez de la Frontera se disparó un 21,2% en un año en el mes de noviembre, según un informe publicado por el portal inmobiliario Fotocasa.

Este estudio sitúa a Jerez de la Frontera como la quinta ciudad de Andalucía en la que se anotó un mayor incremento de este concepto en los últimos doce meses.

En el 82% de los 66 municipios andaluces analizados con variación interanual el precio de las viviendas en alquiler se ha incrementado respecto al año anterior.

El orden de las cinco ciudades de mayor o menor incremento interanual fue el siguiente: Tarifa (31,1%), Alcalá de Guadaira (21,7%), Lucena (21,6%), Nerja (21,3%), Jerez de la Frontera (21,2 %).

Además, y en relación a la variación mensual, en Jerez fue del 8,6% durante noviembre, en la que se cifró en 11,38 euros el precio del metro cuadrado del tipo de estas viviendas.

Precio medio del alquiler por provincias andaluzas

En las ocho provincias con variación interanual se incrementa el precio de la vivienda en alquiler en noviembre de 2025, según el Índice Inmobiliario Fotocasa. El orden de las provincias con los incrementos de mayor a menor es: Jaén (12,4%), Cádiz (10,3%), Huelva (10,3%), Málaga (6,5%), Córdoba (5,5%), Granada (4,6%), Almería (1,2%) y Sevilla (0,7%).

La provincia con el precio del alquiler más alto es Málaga con 15,98 €/m2 al mes, seguida de Sevilla con 12,71 €/m2 al mes, Cádiz con 10,99 €/m2 al mes, Huelva con 10,95 €/m2 al mes, Granada con 10,10 €/m2 al mes, Almería con 9,00 €/m2 al mes, Córdoba con 8,61 €/m2 al mes y Jaén con 6,62 €/m2 al mes.

Según comenta María Matos, directora de Estudios y portavoz de Fotocasa, "el precio del alquiler presenta la subida más moderada del año y por primera vez en siete meses, abandona las subidas de doble dígito. Este cambio apunta a un posible punto de inflexión que, de consolidarse, podría ofrecer un respiro en plena crisis de sobreprecios. Ya el mes pasado se observó cómo las comunidades autónomas con mayor dinamismo empezaban a frenar el ritmo de encarecimiento, mientras que las regiones con menor presión de demanda seguían registrando crecimientos por encima del 10%".

"Esta diferencia territorial sugiere que el mercado del alquiler podría estar cerca de alcanzar su punto máximo tras tres años consecutivos marcados por cifras récord. Por lo que, el sector podría entrar en una fase de estabilización necesaria, especialmente en un contexto en el que los precios resultan, en muchos casos, inasumibles para el inquilino medio”, añade la experta.