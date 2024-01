El precio de la vivienda en Jerez se dispara un 13,65% el último año

El precio medio de la vivienda de segunda mano en Jerez se situó en diciembre de 2023 en 2.502 euros por metro cuadrado. Esta cifra supone un ascenso del 7,25% respecto al mes de noviembre, subida que se dispara hasta el 13,65% en el conjunto del último año, muy por encima del 9,4 y el 9,5% registrados en la provincia y Andalucía en el mismo periodo..

El informe anual de precios de venta de pisos.com refleja la aceleración del repunte del precio en el segundo semestre del año, que el municipio jerezano salda con un aumento de del 11,7%.

La subida interanual del precio del metro cuadrado en Jerez es la tercera mayor dentro de la provincia de Cádiz por detrás de Chiclana (15,34%) y Algeciras (14,51%). La ciudad ocupa igualmente la tercera posición tanto en el incremento del precio medio semestral, en este caso por detrás de Chiclana (+14,15%) y Conil (11,77%, apenas siete décimas por encima de Jerez), como trimestral, en el que sólo la superan La Línea de la Concepción (9,27%) y Conil (7,51%).

El valor del metro cuadrado de la vivienda de segunda mano en Jerez (1.501 euros) se mantiene, no obstante, entre los más económicos dentro de los municipios analizados por el portal inmobiliario. En este apartado, Conil encabeza el ranking provincial con el doble de precio que el municipio jerezano (3.024 euros), seguida de Cádiz Capital (2.874 €), Rota (2.502 €), El Puerto de Santa María (2.294 €), Chipiona (2.132 €), San Roque (2.092 €) y Chiclana (2.000 €).

Por debajo de dos mil euros, también por encima de Jerez, se encuentran Sanlúcar de Barrameda (1.914 €), San Fernando (1.612 €) y Puerto Real (1.554 €). Completan la lista, en este caso con precios medios inferiores al del municipio jerezano, La línea de la Concepción (1.486 euros), Los Barrios (1.413 €), Algeciras (1.154 €) y Arcos (991 €).

Según el informe anual de pisos.com, la vivienda de segunda mano en la provincia en diciembre de 2023 tuvo un precio medio de 1.799 euros por metro cuadrado, medio punto más que en el mes anterior y el 9,51% más que al cierre de 2022.

El precio medio en Andalucía en diciembre del año pasado alcanzó los 1.661 euros por metro cuadrado tras un incremento mensual del 0,87, que en términos interanuales se eleva hasta el 9,40%, la quinta más intensa del país.

Andalucía se situó a la misma distancia de la autonomía más cara, Baleares (4.141 €/m²), que de la más barata, Extremadura (819 €/m²). En cuanto a la vivienda de segunda mano en España, en diciembre de 2023 registró un precio medio de 2.160 euros por metro cuadrado. Esta cifra marcó un ascenso del 0,51% frente a noviembre. La subida trimestral fue del 3,41% y el repunte semestral alcanzó el 5,01%. Interanualmente, se produjo una subida del 8,86%.

Para Ferran Font, director de Estudios de pisos.com, “muchos opinan que hemos cerrado un año atípico” refiriéndose a que los precios no han seguido el compás de compraventas e hipotecas, indicadores que han arrojado caídas muy profundas. “Los datos de transmisiones y préstamos para la compra de vivienda se están acomodando a un entorno de normalidad”, resuelve el directivo, recordando que “venimos de años de récord y la subida de los tipos y el desgaste del ahorro no ayudaban a sostener este escenario por mucho más tiempo”.

Para el portavoz del portal inmobiliario, “la amenaza de un descalabro en los precios queda descartada, también en 2024”, ya que “la falta de oferta contiene los descensos”, aunque no descarta “un aterrizaje suave lejos de las zonas más dinámicas”. Aunque desde Europa parecen haber dejado los tipos estancados por el momento, Font advierte de que “la financiación ahora es más cara, pero esto no retendrá a la demanda mientras se cumplan los criterios de concesión y la cuota se ajuste a una capacidad de endeudamiento razonable”. Lo que será más complicado será encontrar producto, “pues la actividad promotora está siendo muy cautelosa con sus proyectos” y la rehabilitación todavía no cala como fórmula para “tener una segunda mano más atractiva y competitiva”.

Cádiz, entre las capitales españolas que más se deprecian

Mensualmente, Málaga (2,02%) fue la tercera provincia española que más subió. Por su parte, Jaén (-2,10%) fue la segunda que más cayó de España. Interanualmente, Málaga (16,49%) arrojó el tercer ascenso más intenso a nivel nacional. Jaén (-0,66%) fue la quinta provincia española que más se ajustó. En cuestión de precios, la provincia andaluza más cara fue Málaga (2.932 €/m²), siendo la sexta en el ranking nacional. Por su parte, Jaén (694 €/m²) fue la segunda más asequible del país. En cuanto a las capitales andaluzas, Huelva (2,53%) fue la quinta en el ranking de repuntes nacionales mensuales, mientras que Cádiz (-1,13%) fue la sexta capital española que más se depreció. Frente al pasado año, Málaga (19,08%) fue la segunda capital española que más subió. Córdoba (-0,43%) fue la tercera capital española que más se ajustó. En el apartado de precios, Málaga (3.262 €/m²) marcó el sexto precio más alto de España, bastante alejada de Jaén (1.109 €/m²), que fue la más asequible del país. Respecto a los municipios andaluces, Cuevas del Almanzora (9,27%), en Almería, fue el quinto que más subió de España en el último trimestre del año. En ese mismo periodo, Andújar (-8,78%), en Jaén, fue la localidad española que más se devaluó. Respecto al pasado año, Benahavís (31,68%), en Málaga, marcó la mayor subida regional. Este mismo municipio fue la octava localidad española más cara, con 5.234 euros por metro cuadrado en diciembre de 2023. El descenso más señalado de la autonomía fue el de Arahal (-20,25%), en Sevilla. El segundo municipio más barato de España fue Peñarroya-Pueblonuevo (300 €/m²), en Córdoba.