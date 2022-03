¿Por qué es preferible no donar leche artificial a Ucrania?

Miles de personas se han volcado con Ucrania desde que comenzó la guerra. Colectivos y asociaciones han realizado numerosas campañas de recogida de materiales y productos destinados a abastecer a las familias desplazadas por la guerra.

La alimentación de niños y bebés es una de las mayores preocupaciones ante las devastadoras consecuencias que está teniendo el conflicto. Así, muchas campañas solidarias están poniendo el foco en recoger donaciones en las que priman materiales sanitarios así como potitos y leche para bebés. Sin embargo, la donación de este último producto está siendo desaconsejada por expertas en lactancia.

Alba Padró es IBCLC (siglas en inglés de Consultora Internacional certificada en Lactancia) así como cofundadora de LactApp. En su cuenta de Instagram tiene más 160.000 seguidores y esta semana ha publicado un vídeo para dar respuesta a las numerosas peticiones que le han llegado al respecto. Son muchas las personas que le han preguntado cuál es la mejor leche artificial para enviar a la zona de conflicto.

"Entiendo las ganas de ayudar, es maravilloso, pero tened en cuenta que el enviar leche artificial cuando existe un momento de conflicto puede generar más problemas que no ayudas", ha dicho Padró a sus seguidores. En este sentido, ha recalcado que "es muy importante que canalicéis esta ayuda a través de donativos con organizaciones como Save the children o Unicef que son capaces de aportar esa leche artificial a los niños y niñas que necesitan esa leche de manera específica y no de manera indiscriminada".

Alba Padró ha hecho hincapié en la importancia de "seguir unos protocolos. Hay que seguir una línea estratégica porque pensad lo más básico: muchas veces estas familias no van a tener ni agua para preparar o quizás el agua no es potable. Así que más que mandar leche, intentad buscar organizaciones que estén en pro de la infancia, que sepan qué están haciendo y que nos permitan asegurar que estos niños y niñas van a recibir la nutrición que necesitan, la más adecuada, sin que se vean obligados, por ejemplo, a tener que reconstituir mal la fórmula o añadir más agua porque tienen miedo a que se acabe la leche, etc".

"Espero que lo entendáis, sé que es un tema que causa revuelo, que cuesta de entender pero que os invito a reflexionar sobre él y verlo desde esta perspectiva. Igual os hará más fácil entender porque os estoy diciendo a los privados 'no enviéis leche de fórmula'. Esperemos que acabe pronto esta barbarie", ha deseado Alba Padró.

¿Donaciones en especie o económicas?

En las guías editadas por organizaciones también se apuesta por realizar preferiblemente donaciones económicas. "Unicef, al igual que otras agencias y organizaciones humanitarias, tiene una política muy estricta en relación a las donaciones de materiales en especie debido a las diversas implicaciones que pueden surgir. La gestión de proveedores y compras de Unicef Internacional se realiza de forma centralizada desde nuestra Central de Suministros situada en Copenhague, según determinados procedimientos y especificaciones que aseguran la mejor operación logística y la mayor eficiencia en el uso de los recursos", afirman desde Unicef.

Asimismo, aclaran que "Unicef España no interviene en dichos procesos. En la página web www.unicef.org está publicada la información y requisitos necesarios relativos a la gestión de suministros, incluyendo los pasos para acceder a los procesos de selección de proveedores a través de la web del United Nations Global Marketplace. La mejor forma de canalizar la ayuda en estos momentos es a través de donaciones económicas, ya que nos permite proporcionar ayuda urgente, adquirir de forma rápida y segura los suministros necesarios que cumplen los estándares humanitarios y enviarlos a la población afectada".