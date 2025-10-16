El premiado Raúl Quinto presenta en Jerez 'Martinete del Rey Sombra'

"El 30 de julio de 1749, bajo el reinado de Fernando VI y por orden del marqués de Ensenada, se produjo el arresto masivo de la población gitana española en lo que se ha llegado a calificar como un proyecto fallido de exterminio: la Gran Redada".

Cartel de la presentación.

'Martinete del Rey Sombra' de Raúl Quinto, Premio Nacional de Narrativa 2024 y Premio de la Critica 2023, recrea este olvidado episodio acompañado de las vivencias de esos gitanos y gitanas desde la noche de su detención hasta la amnistía concedida dieciocho años después.

El autor estará este sábado, 18 de octubre, a partir de las 19:00 horas, acompañando por el librero Adrián Otero de El Laberinto, para presentar su obra en el Palacio de Villapanés.

Con antelación, a las 17:30 horas, Reyes Maraver guiará una ruta de 'Los gitanos en Jerez' con inicio en calle Ancha y conclusión en el mismísima Palacio Villapanés para el inicio de la presentación. Ruta gratuita patrocinada por la Asociación de Comerciantes del Centro de Jerez (ACOJE).