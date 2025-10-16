El premiado Raúl Quinto presenta en Jerez 'Martinete del Rey Sombra'
Será este sábado, a las 19 horas, en Villapanés, con la ruta previa 'Los gitanos en Jerez' de la mano de Reyes Maraver
Emilio Morenatti será el autor del cartel de la XXIV Bienal de Flamenco de Sevilla
"El 30 de julio de 1749, bajo el reinado de Fernando VI y por orden del marqués de Ensenada, se produjo el arresto masivo de la población gitana española en lo que se ha llegado a calificar como un proyecto fallido de exterminio: la Gran Redada".
'Martinete del Rey Sombra' de Raúl Quinto, Premio Nacional de Narrativa 2024 y Premio de la Critica 2023, recrea este olvidado episodio acompañado de las vivencias de esos gitanos y gitanas desde la noche de su detención hasta la amnistía concedida dieciocho años después.
El autor estará este sábado, 18 de octubre, a partir de las 19:00 horas, acompañando por el librero Adrián Otero de El Laberinto, para presentar su obra en el Palacio de Villapanés.
Con antelación, a las 17:30 horas, Reyes Maraver guiará una ruta de 'Los gitanos en Jerez' con inicio en calle Ancha y conclusión en el mismísima Palacio Villapanés para el inicio de la presentación. Ruta gratuita patrocinada por la Asociación de Comerciantes del Centro de Jerez (ACOJE).
También te puede interesar
Lo último
Contenido ofrecido por HLA