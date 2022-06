"La lectura es la herramienta más potente que podemos tener en un colegio"

Almudena Catalán Román, docente jerezana del CEIP Al-Andalus, ha sido galardonada con uno de los premios de la IV edición del Certamen 'Enseñamos a leer', que organiza y convoca la Universidad Internacional de Valencia y la Fundación José Manuel Lara.

El proyecto 'La biblioteca escolar como herramienta compensadora de las desigualdades' ha obtenido el cuarto premio de esta edición, donde encontramos otros docentes y centros de la provincia como el IES Nuestra Señora de los Reyes de Ubrique, con María del Mar Márquez (que ha sido primera con 'Entre el olvido y la distancia') y el CEE La Infanta Cristina de San Fernando, a través de la profesora Ana de-Bernardi Linares, por su proyecto ‘Yo también puedo’.

Hay que recordar que este certamen, cuyos ganadores recogerán sus premios el próximo otoño en Sevilla, está dirigido a profesionales docentes en Andalucía y busca "las mejores ideas innovadoras para el fomento de la lectura a través de un proyecto diseñado para un centro escolar. Su objetivo pues es “contribuir a la divulgación, fomento, desarrollo, investigación y protección del hábito de la lectura”, tal y como se especifica en el Plan Nacional de Fomento de la Lectura puesto en marcha por el Ministerio de Cultura y Deportes/Ministerio de Educación y Formación Profesional, al que está vinculado esta Fundación y que se ha convertido en uno de los pilares más importantes de nuestro plan de actuación.

En lo que respecta al colegio Al-Andalus, Almudena Catalán reconoce que el premio "ha sido una grata sorpresa porque no me lo esperaba. Además, me alegra que el proyecto de nuestra biblioteca va siendo importante y cogiendo su peso, sobre todo porque los alumnos cada vez sienten que la biblioteca es una parte suya". Además, la ganadora ha agradecido "el enorme trabajo que han hecho todos los compañeros del colegio, sin ellos este premio no sería posible".

Almudena Catalán dirige la biblioteca del centro desde 2014, entre otras cosas "porque siento pasión por la lectura, sobre todo por la infantil y juvenil". Para ella, "la lectura es la herramienta más potente que podemos tener en un colegio y si conseguimos que el alumno se anime y le guste la lectura, el objetivo está cumplido".

La maestra jerezana del CEIP Al-Andalus explica que el centro en el que imparte clases a diario "es un centro de compensatoria y en el que algunas familias tienen dificultades a acceder a lecturas y a ciertas propuestas culturales, por eso, nuestra finalidad es proporcionarles esa opción para que puedan llegar a tenerlo".

El premio en sí se ha sustentado en los cuatro proyectos definidos con los que actualmente trabaja el centro. Almudena Catalán destaca que "el colegio tiene cuatro proyectos definidos, uno de ellos relacionados con el teatro y que realizan los niños de sexto. El objetivo no es otro que darles una alternativa a todos los que llegan ya con un desgaste emocional y un desgaste académico. Bajo el título 'Somos teatros, somos lectores' hemos hecho un buen trabajo durante el curso y creo que les ha aportado un interés por ir al colegio y hacer algo que les gusta. Habitualmente lo hacemos durante el recreo y están encantados".

Otro de los proyectos es 'Tod@s leemos' y "hemos querido englobar todas las efemérides y lo que se hace a nivel de centro y a nivel de familia. Por ejemplo, en Navidad hicimos una campaña que se llamaba 'Regala lectura, regala un libro' y en ella participaron toda la comunidad del centro. También hacemos una revista escolar 'Corre ve y dile', que lleva ya quince años".

El tercer pilar del centro está relacionado con la radio "y que se llama Radio Emoción. La iniciamos el pasado año y creo que es una herramienta importante para trabajar la oralidad, los aspectos linguísticos e incluso para reforzar la seguridad y confianza en uno mismo. La idea es querer ayudar a personas que lo han pasado o están pasado mal a través de la radio, ya sea leyendo cartas o contando cuentos".

El último proyecto es el de "lecturas al aire libre. A final del curso pasado creamos un aula al aire libre en uno de los patios, un aula que está hecha con material reciclado. Los martes y los jueves sacamos unos muebles llenos de libros y revistas que hemos ido adquiriendo de manera mensual. Los alumnos se apuntan de manera voluntaria y leen cuentos a otros compañeros.

El CEIP Al-Andalus, al ser premiado en la categoría ‘La biblioteca más innovadora’, recibirá un lote de libros para su centro y dos portátiles o tabletas (a elección del centro) de gama media para la biblioteca del instituto o colegio premiado.