Premio nacional para el Servicio de Urología del Hospital de Jerez

Los Servicios de Urología de los Hospitales Universitarios de Jerez de la Frontera y Virgen del Rocío de Sevilla han recibido el primer premio al mejor trabajo en cáncer de riñón, presentado en el marco de la Reunión Nacional del Grupo de Urología Oncológica de la Asociación Española de Urología.

El trabajo, presentado por el especialista Juan Pablo Pedraza, urólogo del centro jerezano, ha contado con la participación activa de especialistas de ambos centros del Sistema Sanitario Público de Andalucía.

La unión de los dos Servicios de Urología ha permitido aumentar el número de pacientes disponibles para el análisis de dos técnicas en el tratamiento quirúrgico mínimamente invasivo de tumores renales de pequeño tamaño. De un lado, la ablación por radiofrecuencia, un procedimiento que se aplica en pacientes seleccionados que no pueden recibir cirugía, donde se destruyen las células tumorales mediante calor generado por la corriente introducida con una aguja a través de la piel hasta el tumor; y de otro, la nefrectomía parcial laparoscópica, un procedimiento quirúrgico mínimamente invasivo que consiste en la extirpación del tumor con un margen de seguridad. Todo ello ha permitido obtener conclusiones más robustas.

El estudio, en el que se han incluido más de 300 pacientes, tratados entre los años 2015 y 2021 en estos dos hospitales, ha concluido que las dos técnicas son igualmente válidas para el tratamiento del cáncer renal en estadios precoces, con similares tasas de supervivencia y mínimas tasas de recaída; sin embargo, la ablación por radiofrecuencia, permite menor estancia hospitalaria y menor índice de complicaciones.

Investigación en Hospital de Jerez

El Servicio de Urología del Hospital Universitario de Jerez está a la vanguardia en investigación en cáncer urológico a nivel mundial, gracias a un equipo de investigación conformado por facultativos especialistas y profesionales de enfermería, estos últimos liderados por María José Castro. Además, se cuenta con la colaboración de otros especialistas del centro, como patólogos, radiólogos, médicos nucleares y oncólogos radioterápicos.

El jefe de Servicio, Álvaro Juárez, es además autor firmante de trabajos internacionales de investigación en este tipo de cánceres en las prestigiosas revistas científicas ‘The New England Journal of Medicine’, ‘The Lancet Oncology’ y ‘The Journal of Clinical Oncology’.

La implicación en la investigación internacional en cáncer urológico del Servicio de Urología del Hospital Universitario de Jerez, hace que, no solo la población que atiende este Servicio, sino la de toda la provincia y de otras partes de Andalucía, puedan acceder y beneficiarse de los últimos tratamientos en la urología oncológica.

Investigación en Hospital Virgen del Rocío

El Servicio de Urología del HUVR, integrado en la Unidad de Gestión clínica de Urología y Nefrología, dirigida por el doctor Rafael Medina, ofrece a sus pacientes con cáncer renal un amplio abanico de alternativas terapéutica, que incluyen la radiofrecuencia, la nefrectomía parcial laparoscópica y robótica, así como la cirugía radical tanto laparoscópica como abierta en pacientes con tumores más agresivos, siendo uno de los cuatro servicios españoles acreditados como CSUR por el Ministerio de Sanidad para el tratamiento del Cáncer renal avanzado con afectación vascular. Cuenta con una Unidad de Uro-oncología integrada por 7 facultativos, con reconocimiento nacional e internacional, que atienden a pacientes con tumores urológicos en todas sus fases, de manera integral

Sus líneas de investigación se desarrollan en el contexto del Grupo de Investigación "Terapias en patología Urológica. Cirugía avanzada en Urología" del Instituto de investigación biomédica de Sevilla, integrado por Urólogos y Nefrólogos en estrecha colaboración con Patólogos, Ingenieros e investigadores básicos. Este grupo lidera publicaciones internacionales con factor de impacto en el campo de la Uro-oncología, y en estos momentos desarrolla 5 tesis doctorales sobre tumores urológicos, así como 2 proyectos nacionales de investigación como investigadores principales.

En el ámbito del tratamiento del Cáncer renal mediante radiofrecuencia el Equipo de Urología del HU Virgen del Rocío posee una las mayores experiencias ha nivel internacional, obteniendo en 2019 el premio al mejor trabajo de la European Association of Urology and EAU Section of Urological Imaging en este campo. Por otro lado, fue galardonado con el premio al mejor trabajo del Congreso Europeo de Urología, también en 2019, en el la sección de Uro-tecnología, por un trabajo sobre la planificación quirúrgica para tumores renales. A estos reconocimientos se une el premio otorgado recientemente por el Grupo Nacional de Urología-Oncológica, en colaboración con el Hospital de Jerez, primer estudio que valora la no inferioridad de la radiofrecuencia versus a la nefrectomía parcial laparoscópica como tratamiento del cáncer renal localizado.