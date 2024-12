"Preocupación" en el Hospital de Jerez: sigue sin agua caliente, hay camas cerradas y saturación en Urgencias

Entrados ya en el mes de diciembre el Hospital de Jerez sigue teniendo plantas sin agua caliente en las habitaciones. José Antonio Aparicio, secretario general de la sección sindical de CCOO, denuncia que en servicio como Oncología y Cardiología los pacientes no tienen agua caliente, y esta misma semana también ha habido problemas en las Urgencias Pediátricas.

Pero no es el único problema que alertan desde el sindicato. Aparicio informa de que en la noche del lunes al martes, había 20 pacientes esperando una cama en Urgencias Generales. Además, en las primeras horas de este puente festivo, ya había 5 usuarios en estas mismas Urgencias esperando pasar a planta, "por lo que de aquí hasta que termine el puente la cosa irá a más". "Las mujeres no caben ya en Tocología y se están metiendo en el área de dilatación porque no hay camas. Se irá acumulando durante el fin de semana un número importante de usuarios esperando una cama", añade Aparicio en el inicio del fin de semana.

Uno de los motivos por lo que muchos pacientes deben aguardar horas e incluso días en Urgencias antes de pasar a una habitación es, según el sindicato, que hay camas cerradas por falta de personal: "En Cardiología había cuatro camas que cerradas esta semana, y sólo han autorizado a abrir una porque faltan enfermeros (sólo hay dos en el servicio). Esto provoca sobrecarga en el servicio y esto se repite en otras plantas. Pero es que además en Cardio hay muchos pacientes ectópicos, es decir, pacientes que pertenecen a otras especialidades que caen en esta planta porque no hay camas en el servicio de origen. Hay mucho estrés en la plantilla y malestar entre pacientes y familiares".

"Exigimos a la Gerencia transparencia en los datos", reclama Aparicio. Y es que el sindicato va a solicitar a la dirección del Hospital de Jerez conocer "la dotación de plantilla existente por categoría en este momento; la forma de ocupación de esta plantilla, si son propietarios, interinos, eventuales...; y necesitamos también el absentismo. No sabemos el nivel de cobertura y esto nos preocupa de manera importante. Esperamos que nos den unas explicaciones. Desde CCOO no queremos una política economicista frente a la gestión que ofrezca un servicio adecuado".

"Estamos en una línea ascendente de política de recortes en materia de personal. Como venimos denunciando desde hace tiempo, y Satse también lo ha hecho público estos días, el servicio de Neurología se va a haber afectado de manera notoria con la nueva ubicación del servicio en el hospital general. Es verdad que la nueva ubicación desde el punto de vista de la accesibilidad (cerca de la UCI, resonancia...) está mucho mejor, pero también es cierto que esa política de recorte de personal va en aumento", subraya Aparicio.

Desde el sindicato añaden que "venimos notando una clara y evidente insatisfacción por parte de los profesionales, a los cuales en muchos casos se le está negando los días de permiso. Hay colectivos como auxiliares, celadores y enfermeros que están siendo muy perjudicados y en muchos casos no se respeta la ratio que la dirección ha establecido, no la que debería de haber. Hace dos semanas en el Hospital Materno Infantil se quedaron dos celadores para atender todas las plantas: Infecciones, Medicina Interna 1 y 2, Pediatría, Hematología, Aislamiento de Hematología, Tocoginecología... Y además tenían que atender la recogida de muestras sanguíneas y traslado a los laboratorios del Hospital General. Y todo ello debido a que recortan sin miramientos y se generan situaciones muy desagradables".

Este escenario se puede agravar las próximas semanas debido a las fiestas navideñas. Aparicio reconoce que "estamos muy preocupados, no conocemos qué nivel de contratación se va a dar para todas las ausencias que se originan este mes de diciembre, especialmente a partir de la segunda quincena y hasta el 10 de enero".