'Presencias convergentes, presencias divergentes' en Espacio Abierto Jerez

Espacio Abierto Jerez acogerá este jueves, 5 de marzo, a las 20 horas, la inauguración de la exposición 'Presencias convergentes, presencias divergentes' de Mario Naranjo. Se podrá visitar hasta el 27 de marzo, en horario de mañana, de martes a viernes, de 10.30 a 13 horas, y en horario de tarde, de lunes a viernes, de 17,30 a 20.00 horas.

"Siguiendo en mi línea de pinturas y dibujos que mantienen una estructura algo intelectual donde intento que el espectador se comprometa con la mirada a ver y unir los diferentes elementos que componen cada cuadro y saque sus propias conclusiones, llamo a estos trabajos 'Presencias convergentes, presencias divergentes'", explica el autor.

Cartel de la muestra.

"Al empezar una obra -apunta- generalmente estoy influenciado por la lectura de algún libro o alguna película recién vista o algún acontecimiento que me llama la atención, incluso charlas con los amigos. Entonces intento mezclar dos o más ideas, incluso contrapuestas, aleatorias o bien estudiadas, en el mismo plano. Parto de algún boceto a lápiz que hago con rápidez y que una vez apruebo como válido me ayuda a comenzar el trabajo mayor. En ocasiones, con frecuencia, también me surgen dudas y cambio los planes por otra creación totalmente diferente. Es un trabajo solitario, es como un sueño, un crucigrama o un jeroglífico que hay que ir descifrando. En realidad, no difiere mucho de la literatura, la escultura o la música solo que se emplean otros materiales para expresarte".

Para Naranjo, una obra pictórica "no debe aburrir al espectador. Tiene que atraparlo. Si la adquieres y la cuelgas en tu casa tienes todo el tiempo preciso para ir descifrándola y disfrutándola. Es decir saber leerla con la mirada".