Frasier fue una de las comedias más emblemáticas de la televisión estadounidense, una sitcom emitida por la cadena NBC entre 1993 y 2004. Nacida como un spin-off de Cheers, la serie siguió la vida de Frasier Crane, interpretado con brillantez por Kelsey Grammer: un psiquiatra sofisticado, culto y con una punta de esnobismo que, tras su divorcio, regresa a su ciudad natal, Seattle. Allí emprende una nueva etapa como presentador de un programa de radio de orientación psicológica, desde el cual escucha, analiza y comenta con ironía y erudición los dilemas de sus oyentes. La serie destaca por su humor inteligente, sus dinámicas familiares y su aguda sátira de la alta cultura.

A su lado se encuentra su hermano menor, Niles Crane —encarnado por David Hyde Pierce—, también psiquiatra, pero aún más meticuloso en sus maneras, profundamente enamorado de la etiqueta, el arte y el buen gusto.

En Frasier, el vínculo entre ambos hermanos se construye sobre una mezcla de afecto sincero y una complicidad casi ritual. Pocas cosas representa mejor esta relación que la recurrente y ya icónica pregunta: “Sherry, Niles?”.

Entre ellos, el ofrecimiento de una copa de Jerez ocupa un lugar especialmente simbólico.

Caricatura de Frasier ofreciendo jerez.

El jerez será un elemento relevante a la hora de definir sus respectivos roles. Y lo podremos comprobar en unas cuarenta entregas.

La serie fue vendida a numerosas cadenas de televisión, entre ellas a Antena 3 en 1997.

Este detalle reaparece en The Good Father, primer episodio de la primera temporada del revival de Frasier, estrenado en Paramount+ en 2023. En este reinicio, el personaje entra en lo que él mismo denomina su “tercer acto”, regresando a Boston para reconstruir relaciones, enfrentar nuevos retos y perseguir sueños largamente postergados, en un guiño a sus primeros años en Cheers tras el cierre de su etapa en Seattle. De nuevo, el jerez hace acto de presencia, subrayando la continuidad de ciertos rituales que han definido a Frasier y su mundo a lo largo del tiempo.

Nunca falta nuestro vino en la licorera de cristal tallado.

¿Cuándo empezó todo?

La primera referencia al jerez en Frasier se remonta a la primera temporada de la serie, concretamente al tercer episodio, titulado Cena a las Ocho (Dinner at Eight). En esta entrega, Niles conoce a Daphne por segunda vez y Frasier, en un gesto que con el tiempo se volvería emblemático, le ofrece una copa de este vino de su característico decantador. Es en esta escena donde se pronuncia por primera vez la frase “Sherry, Niles?”, que acabaría convirtiéndose en una de las muletillas más recordadas y repetidas a lo largo de la ficción.

Niles Crane y su copa de jerez.

Sin embargo, el verdadero origen del recurrente ofrecimiento no se revela hasta la undécima temporada, en el episodio 22, Cuentos de Olla (Crock Tales). En él, mediante una recreación cómica ambientada en 1993 y protagonizada por los personajes con llamativas pelucas de época, se vuelve a escenificar el segundo encuentro entre Niles y Daphne. En esta ocasión, Frasier le ofrece a su hermano un whisky escocés, a lo que Niles responde: “En realidad no, esta noche estoy de humor para jerez”, fijando así, de forma retrospectiva, el germen del famoso gag.

Un vino que se consume en la casa de los Crane.

El jerez en la serie

A pesar de las innumerables veces que se muestra a los hermanos con una copa de jerez en la mano, hay muy pocas referencias a un tipo específico de jerez en la serie. De hecho, solo hay dos: En el episodio 22 de la temporada 10 – Padres e Hijos (Fathers and sons) – Leland Barton (amigo cercano de la familia) está en Seattle y visita a los hermanos en el apartamento de Frasier, donde revela que también es un buen aficionado al jerez, y Frasier le ofrece una copa.

Leland: Este jerez es exquisito.

Frasier: Oh, gracias. Es un amontillado andaluz del que soy bastante aficionado.

Leland: Un conocedor. Estoy muy sorprendido. La mayoría de los estadounidenses piensan que el jerez solo sirve para cocinar.

A su vez en el 21 de la temporada 11 – Desvío – Frasier encarga a su hermano de preparar una fiesta sorpresa a su padre. Éste llega a casa temprano y se encuentra con un Niles ya nervioso en la cocina:

-Martin: ¿Qué pasa?

-Niles: Frasier ha comprado una caja de oloroso porque a ambos nos gusta el oloroso, pero no está aquí, así que… ya no te molesto.

Estas menciones los tipos de jerez no aparecen hasta mucho más tarde en la serie, suponemos que uno de los guionistas finalmente decidió que era una buena idea documentarse sobre nuestros vinos.

Como puede comprobarse a los hermanos les gusta el oloroso y el amontillado, que son de un color más oscuro… sin embargo, el vino que suele servirse en las copas siempre es amarillo dorado. Este es el color de un fino o una manzanilla, no de un jerez oxidado. Como los guionistas de Frasier no esperaban una audiencia educada en jerez, probablemente eligieron lo que tenían a mano que se veía más estéticamente agradable, que básicamente es vino blanco.

El personaje Leland Barton disfruta del amontillado.

Lo de "Amontillado andaluz" también puede parecer redundante. Sin embargo, es solo recientemente que en Australia y Canadá comenzaron a usar otro término cuando se refieren a vinos locales elaborados al estilo jerez, y los vinos producidos en los EE. UU. todavía se llaman "jerez" (Californian sherry), por lo que podemos asumir que estaba diferenciando entre estos y el auténtico jerez español.

Un amontillado para agasajar al invitado.

Finalmente, dedicar la atención a la cristalería. En la primera temporada vemos a los hermanos bebiendo en copas de licor con tallo largo, sin embargo, a principios de la tercera temporada cambian a las copas de jerez acanaladas de tallo más corto. El decantador o licorera de crsital tallado, de forma redondeada y cuello estrecho, no se deja ver hasta la tercera temporada.

Esa botella azul

A pesar de que hay muy pocas referencias a los detalles específicos del jerez en la serie, hay una vez que se muestra una botella. En el episodio 9 de la temporada 6 – Roz un préstamo (Roz, a loan). Es una botella de Harvey's Bristol Cream.

Una botella de Harveys Bristol Cream sobre la mesa del salón.

Sospecho que era la única botella que tenía el departamento de utilería, y asumieron que nadie sabría, o le importaría, qué era de todos modos.

¿Por qué jerez?

Había algunos beneficios de usar jerez en la serie en lugar de otro vino: eliminó la necesidad de tener una botella de vino por ahí - En cambio, tenemos un decantador fuera de cámara. Las copas más pequeñas, especialmente las acanaladas de la última temporada, son menos intrusivas: todo esto reduce los problemas de continuidad, ya que es menos notable cuando cambian los niveles de líquido (¿Alguna vez nos hemos has preguntado por qué la cerveza de Martin siempre está en una lata?), y son copas pequeñas diseñadas para beberlo lentamente.

Niles junto al decantador de jerez.

Como tenía la reputación de ser disfrutado por mujeres mayores, también ayudó a reforzar el estereotipo de que los hermanos Crane eran pomposos y estirados, además de estar menos interesados en las actividades tradicionalmente "masculinas" de Martin, como dijo Niles en la entrega 1 de la temporada 4 cuando Martin estaba hablando de su amigo "Jim" que bebe Jim Beam. "¡Somos bebedores de jerez, papá! ¡Piénsalo!".

Era una bebida que pocas personas conocían, y difícil de conseguir en los bares, lo que aumenta la exclusividad. Sin mencionar que la serie no sería la misma sin el ocasional "¿jerez, Niles?".

En la secuela de Frasier el actor sigue bebiendo jerez.

Conclusión

A pesar de los mejores esfuerzos de Frasier no logró provocar un renacimiento del jerez. Tal vez los hermanos se adelantaron a su tiempo, ya que en la actualidad hay un renacimiento, los cócteles de jerez ya se están volviendo más populares en los bares de moda.