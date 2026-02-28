Presentado en Jerez el libro 'Son neto' de José Grandes Merello

El Alcázar de Jerez acogió este pasado viernes la presentación del libro 'Son neto' (Torrejoyanca Editorial) de José Grandes Merello, con prólogo del doctor Enrique Rojas. Una cita en la que se conmemoraron los 100 años de la restauración del Alcázar por Salvador Díez Pérez de Muñoz, los 150 años de la fundación de la Bodega Díez-Hermanos y los 500 años de la incorporación del soneto a la lengua española. Un acto en el que el empresario y escritor Lorenzo Díez habló de Salvador Díez, 'el salvador' del Alcázar; el enólogo Miguel Flores, sobre la bodega Díez-Hermanos; la profesora y poeta Pilar Pardo hizo la presentación del libro y José Grandes realizó una disertación sobre el soneto en la lengua española.

'Son neto' está compuesto de 111 sonetos de tono celebrativo, amoroso y espiritual, que cantan a realidades, fortalezas, artistas, toreros, ciudades, instituciones y situaciones amadas por el autor. Además, cuenta con el privilegio de ser prologado por una de las personas más influyentes en el ámbito académico y cultural nacional e internacional, el doctor Enrique Rojas, padre de Marian Rojas Estapé.