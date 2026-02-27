Presentado en Jerez el número 26 de ‘Periférica Internacional’ y el libro por el 25º aniversario de la revista de la UCA

La Universidad de Cádiz, a través del Servicio de Extensión Universitaria del Vicerrectorado de Sostenibilidad y Cultura, ha presentado este jueves el número 26 de Periférica Internacional. Revista para el análisis de la cultura y el territorio, junto con el libro Vivir en la cultura. 25 años de Periférica Internacional, en el Coworking Cultura y Empresa Cámara, en Jerez.

El acto ha supuesto un nuevo hito en la trayectoria de una cabecera académica consolidada en el ámbito del pensamiento cultural y la gestión del territorio y publicada por la Universidad de Cádiz. Ambas publicaciones han sido dadas a conocer en un encuentro que ha reunido a representantes institucionales, profesionales del sector cultural y público interesado en el análisis y la reflexión sobre cultura contemporánea.

Gonzalo Sánchez Gardey, vicerrector de Sostenibilidad y Cultura de la UCA, ha dado la bienvenida a los asistentes destacando la relevancia de este tipo de publicaciones y la excelencia de los trabajos que se han presentado para la vigesimosexta edición de la publicación. Ha subrayado, asimismo, la continuidad de la publicación y cómo ha sabido adaptarse a los diferentes enfoques en el estudio del territorio y la cultura.

La presentación ha contado con la intervención de José María Lassalle, exsecretario de Estado de Cultura y Agenda Digital, quien ha participado en el diálogo en torno al significado y la proyección de la revista en el contexto actual. Asimismo, han intervenido Antonio Javier González, director de Periférica Internacional, y María Ángeles Robles, autora del libro, quienes han subrayado la trayectoria y la vocación de continuidad del proyecto editorial. En el acto, también han estado presentes Belén de la Cuadra, delegada de Vivienda, Urbanismo, Parques Empresariales y Ordenación del Territorio del Ayuntamiento de Jerez; y Guillermo Medina, representante del Coworking Digital de la Cámara de Comercio de Jerez.

Periférica Internacional, cuyo último número puede descargarse en este enlace, ha mantenido desde su creación una apuesta decidida por el análisis crítico y la difusión del conocimiento en el ámbito de la cultura y el territorio, incorporando tanto la visión de especialistas en gestión cultural como experiencias de base surgidas de proyectos diversos. Su dimensión internacional y el rigor de sus contenidos la han situado como una referencia en contextos nacionales e iberoamericanos.

El número 26 se ha abierto con la sección Ideas, que reúne textos e imágenes centrados en cuestiones clave sobre la condición humana, la creación artística y los imaginarios culturales contemporáneos. El volumen se ha completado con entrevistas, crónicas, análisis temáticos, estudios sobre educación musical, experiencias culturales y reseñas críticas de publicaciones recientes, configurando un panorama plural y multidisciplinar en torno a los debates actuales del sector.

Junto a la revista, se ha presentado la obra Vivir en la cultura. 25 años de Periférica Internacional, de la escritora María Ángeles Robles, que ha ofrecido una mirada retrospectiva sobre el recorrido de la publicación a lo largo de un cuarto de siglo. El libro ha destacado la contribución de la revista al pensamiento cultural contemporáneo y su papel en la consolidación de espacios de reflexión y debate en torno a la cultura y el territorio.

El evento ha contado con el respaldo del Ayuntamiento de Jerez, la Cámara de Comercio de Jerez y la candidatura de Jerez a Capital Europea de la Cultura 2031, así como con la colaboración del Ateneo de Jerez.