El presidente de 'Solidaridad', en la UCI tras sufrir un accidente en la cuesta de San Telmo

El presidente de la Federación de Asociaciones de Vecinos 'Solidaridad', Sebastián Peña, ha sido ingresado en la UCI después de sufrir un grave accidente mientras se dirigía a su domicilio por la Cuesta de San Telmo'. Tal y como informara este medio, un coche se precipitó pendiente abajo hasta chocar con un árbol sin que, milagrosamente, el vehículo volcara. En estos momentos, Sebastián Peña está ingresado en la UCI del hospital de Jerez tras sufrir graves fracturas en el pecho. Se desconoce, aunque se le da bastante credibilidad que fue precisamente un desvanecimiento el que provocó que perdiera el control del utilitario que conducía.

Bomberos del parque de Martín Ferrador han destacado a este medio que "nos resultó curioso que no existiera ninguna señal de frenada", lo que viene a significar que el coche, literalmente, "salió volando" por una pendiente de más de 50 metros de profundidad.

"Nos resulta verdaderamente milagroso que el coche no volcara, ya que entonces la gravedad del accidente hubiera sido mucho mayor". Cuando rescataron a Sebastián Peña éste estaba consciente, visiblemente desorientado y con el rostro ensangrentado. "Ni siquiera se quedó atrapado. La verdad es que al ver el accidente pensamos que habría que desguazarlo para sacar al herido pero nada más lejos de la realidad. No estaba atrapado. Cortamos el cinturón con la navaja y no lo movimos a la espera de que llegaran los sanitarios del 061".